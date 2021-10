Guidonia, evade dai domiciliari e va in caserma: “Meglio in carcere che a casa con mia moglie” Un uomo si è presentato ieri sera alla caserma di Guidonia Montecelio chiedendo di essere portato in carcere. Il 30enne, che stava scontando una pena agli arresti domiciliari, ha dichiarato ai militari che non sopportava più la moglie e che preferiva stare dietro le sbarre piuttosto che a casa con lei.

A cura di Natascia Grbic

"Non sopporto più mia moglie, portatemi in carcere vi prego, non posso più stare in casa con lei". La singolare richiesta è stata fatta ai carabinieri di Guidonia Montecelio, che ieri sera sono stati raggiunti in caserma da un uomo di trent'anni che conoscevano bene dato che stava scontando una pena ai domiciliari per alcuni reati commessi negli anni precedenti. Arrivato da loro ha chiesto di essere accompagnato in carcere. Il motivo era che non sopportava più la convivenza forzata con la moglie, con la quale litigava praticamente ogni giorno. E così, esasperato dalla situazione, ha preferito evadere e presentarsi spontaneamente in caserma per chiedere di continuare a scontare la pena in carcere. I militari lo hanno accontentato, arrestandolo per l'evasione. Informata della situazione l'Autorità giudiziaria, lo hanno portato in carcere.

Un episodio sicuramente singolare quello avvenuto ieri sera, ma non il primo. È capitato varie volte nel corso degli anni che chi stava scontando una pena ai domiciliari è evaso per chiedere di essere portato in carcere, esasperato dalle convivenze forzate 24 ore su 24 con la famiglia. Non sempre nelle case si vivono situazioni idilliache, ed essere costretti a non poter uscire potrebbe esasperare un po' troppo gli animi. E sì, sembra assurdo, ma c'è chi preferisce stare in carcere piuttosto che a casa con la famiglia senza la possibilità di poter uscire. Come il 30enne protagonista di questo episodio, che ha chiesto di andare in cella perché non ce la faceva più a stare forzatamente con la moglie. C'è riuscito, ma chissà che non lo rimandino a casa tra poco.