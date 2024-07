Guasto all’Alta Velocità fra Roma e Napoli: rallentamenti e treni con più di 70 minuti di ritardo

video suggerito

Circolazione rallentata sulla linea Alta Velocità fra Roma e Napoli per un guasto alla linea tra Labico e Anagni. Il guasto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 luglio 2024, verso le 15.45. Una volta appreso del problema, sono stati immediatamente chiamati i tecnici per un loro intervento.

Una volta sul posto si sono messi al lavoro e stanno ancora operando. Nel frattempo si sono accumulati i ritardi: i treni Alta Velocità registrano ritardi oltre i 70 minuti, come si legge nella pagina avvisi di Trenitalia.

Guasto sull'Alta Velocità Roma- Napoli

Il guasto è stato registrato alle 15.45 circa. Dopo essersi accorti dell'inconveniente sono immediatamente stati chiamati i tecnici per intervenire sul danno. Sono loro che hanno raggiunto subito il luogo del guasto, alla linea fra Labico, in provincia di Roma e Anagni, cittadina del Frusinate. A subire maggiori disagi i passeggeri e le passeggere in direzione di Napoli, dove si è verificato il guasto e dove è stata interrotta la circolazione: è qui che si registrano i maggiori ritardi.

"Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti, in Italia si stanno svolgendo le Olimpiadi del Viaggiatore. Lo aspettiamo per le premiazioni", ha scritto Pierluigi Bersani che, come tante altre persone, è rimasto bloccato e sta subendo ritardi nel suo viaggio.

L'ultimo aggiornamento sul guasto

Dopo la notizia del guasto alla linea dell'Alta Velocità, comunicato dal sito di Trenitalia alle 15.45, stanno continuando ad arrivare aggiornamenti. L'ultimo risale alle 17 quando è stato spiegato che i tecnici hanno iniziato il loro intervento sul guasto in corso fra Roma e i Frusinate" per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria".

Riportati, però, anche i tempi previsti. Non si sa ancora quanto ci vorrà a chiudere il guasto, a riparare il danno e alla normale ripresa della circolazione. Ciò che è già stato calcolato è che "i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti".

I treni interessati dai ritardi

La circolazione resta fortemente rallentata in direzione Napoli. Come spiegato nell'ultimo aggiornamento dagli avvisi Trenitalia, i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Napoli via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti.

Subiscono ritardi superiori a 60 minuti:

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03);

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14);

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06);

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) – Napoli Centrale (16:33);

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria Centrale (22:00).

Altre modifiche, infine, riguardano il treno FR 9592 Salerno (17:53) – Milano Centrale (23:50) oggi ha origine da Napoli Centrale: i passeggeri in partenza da Salerno possono utilizzare il treno FR 8868 Reggio Calabria Centrale (13:36) – Roma Termini (19:15) e proseguire con il FR 9592 Salerno (17:53) – Napoli Centrale (23:50).

Articolo in aggiornamento