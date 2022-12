Gualtieri annuncia: “Roma al 46% di raccolta differenziata, meglio del previsto” “Con la raccolta differenziata a Roma stiamo leggermente meglio degli obiettivi previsti per il 2022. Si partiva dal 45 per cento del 2021, mentre abbiamo chiuso al 46 per cento di differenziata”, ha dichiarato Gualtieri.

A cura di Enrico Tata

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato che nella Capitale la raccolta differenziata è arrivata al 46 per cento nel 2022. "Come sapete gli obiettivi che abbiamo individuato per la differenziata sono ambiziosi, ma stiamo leggermente meglio degli obiettivi previsti per il 2022. Si partiva dal 45 per cento del 2021, mentre abbiamo chiuso al 46 per cento di differenziata", ha spiegato il primo cittadino. L'obiettivo è quello di arrivare al 50 per cento nel 2024, al 60 per cento nel 2027, al 65 per cento nel 2029 e al 70 per cento nel 2035.

Proprio oggi il sindaco ha presentato una campagna di sensibilizzazione per fare in modo che tutti contribuiscano "a una città più pulita, a una riduzione dei rifiuti, a un corretto conferimento con la raccolta differenziata, quindi a un riciclo che è fondamentale, non solo per la pulizia città ma anche per l'ambiente e ridurre le emissioni per una Roma più verde e sostenibile". L'assessora Alfonsi ha aggiunto che verranno inasprite le sanzioni "sul conferimento errato dei rifiuti, soprattutto rispetto rispetto a quegli esercizi commerciali che non lo rispettano mai. Prima non abbiamo voluto colpire i cittadini perché avevamo trovato duemila tonnellate di rifiuti in terra. Ora, però, che è in campo un piano ordinario di interventi e abbiamo ricominciato con le sanzioni, le prime vicino ai nuovi cassonetti di viali Libia e viale Eritrea. Con il Tavolo operativo che stanno condividendo il dipartimento Ambiente, la polizia locale e Ama è tornato il momento dei controlli e delle sanzioni".

Sempre oggi, però, Legambiente ha presentato il "Dossier comuni ricicloni e Ciclo dei rifiuti nel Lazio", che premia 18 Comuni "Rifiuti free". In questi paesi ogni cittadino produce meno di 75 chili di rifiuti indifferenziati ogni anno. Al primo posto c'è per esempio il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, provincia di Frosinone, con oltre l'85 per cento di raccolta differenziata.

"Il dato complessivo del Lazio rimane ancora troppo basso ma, non considerando Roma, la Regione sarebbe in linea con le medie nazionali, grazie a percorsi virtuosi degli amministratori locali, delle aziende e della Regione, con bandi e risorse dedicate e un importante piano di gestione. La Capitale però, pesa come un macigno e fa sprofondare la percentuale di dieci punti: il suo ultimo risultato è ancora estremamente negativo e Roma deve fare ancora tutto: estensione del porta a porta che non c'è e anzi continuano a essere inaugurati cassonetti stradali, aumento dei centri di recupero per ora non pervenuto, attuazione della tariffa puntuale impossibile con questi dati, e una grande dotazione di impianti industriali per l'economia circolare della quale non ci sono tracce e anzi, con risultati negativi del bando Pnrr, si è persa anche l'occasione di dare copertura economica alla costruzione di due biodigestori", ha dichiarato Roberto Sacchi, presidente di Legambiente Lazio. "L'inceneritore sul quale il sindaco Gualtieri ha deciso di puntare, è invece un errore imperdonabile che servirebbe solo per condannare la città del futuro, a non essere mai virtuosa nella raccolta, obbligata come sarebbe, a sfamare il forno di termovalorizzazione", ha aggiunto.

In effetti, togliendo Roma al 44/45 per cento, il Lazio sarebbe ampiamente sopra al 60 per cento con la raccolta differenziata. Aggiungendo Roma la percentuale scende al 53,32 per cento. L'assessora Alfonsi ha però ricordato che in alcune zone periferiche di Roma "c'è anche un arrivo di rifiuti da quei Comuni virtuosi vicini alla Capitale, che fanno l'80% della differenziata, ma poi c'è un flusso di indifferenziato e di micro discariche che spesso si riproducono. In alcune zone i rifiuti in terra li togliamo anche due volte al giorno".