Grosso albero cade in strada a Corso Trieste e blocca il quartiere Momenti di paura a Corso Trieste, dove un grosso albero è caduto all’altezza del liceo Giulio Cesare, fortunatamente senza feriti.

A cura di Alessia Rabbai

L’albero caduto a Corso treiste (Foto Twitter)

Un grosso albero è caduto in Corso Trieste a Roma. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, giovedì 9 dicembre e sono accaduti nel quadrante Nord della Capitale. Momenti di paura tra i residenti, che hanno udito un forte tonfo quando la pianta è finita al suolo all'altezza del liceo Giulio Cesare, fortunatamente, senza ferire nessuno né provocando danni a cose. "Una tragedia sfiorata" di questo parlano i cittadini: il grosso albero infatti sarebbe potuto cadere addosso ad auto o a passanti, provocando drammatiche conseguenze. Arrivata la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che si sono occupati di gestire la viabilità e hanno transennato l'area. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno svolto le operazioni per la rimozione dell'albero e per rispristinare la normalità. Inevitabili i disagi alla circolazione per la pianta finita sulla carreggiata. A far cadere l'albero è stato complice il maltempo, che in questi giorni sta imperversando sulla Capitale, con forte pioggia e vento.

I precedenti

Non è la prima volta che cadono gli alberi a Corso Trieste e già i cittadini, preoccuptai per la loro pericolosità e per il rischio di drammatici incidenti, hanno chiesto l'intervento delle istituzioni preposte per la loro corretta manutenzione. Un episodio precedente risale infatti al gennaio 2020, quando in Corso Trieste un grosso pino è caduto e si è schiantato contro una macchina in transito e sulle strisce pedonali, ferendo lievemente una donna di cinquantuno anni che è stata portata in ospedale. A febbraio 2019 invece un albero è caduto davanti al liceo Giulio Cesare, fortunatamente senza feriti, danneggiandone la recinzione esterna, diverese auto in sosta e alcune tubature Acea.