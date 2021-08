Green Pass falsi stampati a 5 euro in farmacia: la scoperta dei carabinieri Succede in un comune della Valle dell’Aniene in provincia di Roma. Su segnalazione di un cittadino i carabinieri sono intervenuti accertando il commercio illegale. Il farmacista è stato denunciato e e deferito all’ordine che potrebbe prendere ulteriori provvedimenti nei confronti del dottore. Ancora non è chiaro quanti falsi certificati siano stati stampati.

A cura di Redazione Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un servizio dedicato per i furbetti del Green Pass, ovvero coloro che non essendosi avvicinati, non vogliono rinunciare alla certificazione verde che permette di sedersi al chiuso nei locali, partecipare ad eventi quali i concerti, o andare al cinema, questa volta direttamente in farmacia. Nonostante La notizia è riportata dalla stampa locale, che racconta come in un comune della Valle dell'Aniene in provincia di Roma, i carabinieri hanno scoperto un commercio di Green Pass falsi alla modica cifra di cinque euro. Il tutto avveniva praticamente alla luce del sole e grazie al passa parola tra i clienti della zona: evidentemente il farmacista contava sulla discrezione del paese e la scarsa attenzione delle forze dell'ordine che mai avrebbero pensato che proprio uno dei presidi che dovrebbe garantire la salute pubblica si prestasse a una pratica del genere.

La truffa del Green Pass direttamente in farmacia

Bastava recarsi in farmacia e richiedere il servizio, che il solerte farmacista stampava la certificazione fasulla. I carabinieri sono arrivati alla farmacia, verificando l'illecito, grazie alla denuncia di un cittadino. Ancora da chiarire quanti certificati falsi siano stati stampati nella farmacia e la mole dell'illecito.

Il farmacista è stato denunciato e deferito all'ordine

I militari quando sono entrati nell'esercizio commerciali hanno proprio colto in flagranza di reato il dottore, che stava consegnando in quel momento la falsa certificazione verde a un cliente. Il farmacista per ora è stato denunciato per abuso di ufficio, ma sanzioni potrebbero arrivare anche dall'Ordine dei Farmacisti al quale è stato deferito.