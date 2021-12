Green pass falsi in vendita su Telegram col ‘pacchetto famiglia’: tra 100 e 500 euro il prezzo Sequestrati dalla guardia di finanza ben 8 canali pubblici e 9 profili privati che proponevano in vendita false certificazioni verdi a un prezzo compreso tra 100 e 500 euro.

A cura di Enrico Tata

Green pass e super green pass in vendita su Telegram. Ben 8 canali pubblici e 9 profili privati proponevano in vendita false certificazioni verdi a un prezzo compreso tra 100 e 500 euro. Venivano pubblicizzati, fanno sapere i finanzieri del comando provinciale di Roma, anche ‘sconti famiglia' per coloro che acquistavano più certificati, veniva garantita la piena efficacia del pass e c'era perfino un servizio di assistenza per eventuali problemi e malfunzionamenti. I canali sono stati oscurati oggi con un decreto preventivo emesso dal gip del tribunale di Roma su richiesta della procura.

Falsi green pass su Telegram: oscurati 17 canali

Stando a quanto si apprende, i green pass venivano venivano consegnati sia in formato digitale che cartaceo ed erano disponibili, ad un costo più alto, anche i super green pass, per i quali è richiesta obbligatoriamente l'avvenuta vaccinazione. I venditori assicuravano ai clienti, oltre 140mila utenti si sono collegati a quei canali che adesso sono oscurati, il funzionamento al 100 per 100 del qr code chiesto durante i controlli per la verifica del pass. Attualmente i finanzieri stanno svolgendo ancora le indagini preliminari e l'intera operazione rientra, si legge nella nota stampa, "nell’alveo delle attività svolte dalla Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza di Roma a contrasto delle condotte fraudolente perpetrate attraverso la rete internet, che mettono a rischio la fede e la salute pubblica, in special modo nel corso dell’emergenza pandemica in atto".

Green pass, le nuove regole

Il governo ha recentemente introdotto, oltre al green pass base, anche un ‘super green pass' o ‘green pass rafforzato'. Il certificato base si può ottenere anche con un tampone negativo, ma per ottenere il green pass rafforzato bisogna essere obbligatoriamente vaccinati. Sul sito del governo è stata pubblicata la tabella delle attività che possono essere svolte con le due certificazioni.

Il Governo ha approvato il 23 dicembre misure urgenti che prevedono, tra le altre cose, l'estensione dell'uso del green pass rafforzato "alla ristorazione al banco nei locali al chiuso e ad altre attività: al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;esteso l’uso del green pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza".