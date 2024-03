Grave incidente a Lenola, scontro auto-moto: feriti gravemente due ragazzi Incidente a Lenola, provincia di Latina. In località Valle Bernardo si sono scontrate una motocicletta e un’automobile. Alla guida della vettura c’era un cittadino albanese di 66 anni e alla guida della moto c’era un ragazzo di 29 anni con una passeggera, una ragazza di 27 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Grave incidente nella mattinata di ieri, domenica 17 marzo, a Lenola, provincia di Latina. In località Valle Bernardo si sono scontrate una motocicletta e un'automobile. Alla guida della vettura c'era un cittadino albanese di 66 anni e alla guida della moto c'era un ragazzo di 29 anni con una passeggera, una ragazza di 27 anni.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il motociclista è arrivato all'incrocio, ha svoltato e ha urtato l'automobile che viaggiava in direzione di marcia opposta alla sua. Sono rimasti feriti il conducente della moto, che è stato soccorso in eliambulanza e accompagnato in codice rosso presso un ospedale romano e la passeggera, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Formia non in codice rosso. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale, che si stanno occupando dei rilevi del caso.

Sempre in provincia di Latina e sempre nel corso della giornata di ieri si è verificato un altro grave incidente, questa volta in via Flacca a Gaeta, località la Catena. Stando a quanto si apprende, la Smart su cui viaggiava il 30enne Dhurim Shini si è scontrata con un'altra vettura su cui viaggiavano due donne, entrambe rimaste ferite in modo grave. Shini, invece, è praticamente morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli uomini della polizia locale, i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale.