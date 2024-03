Incidente mortale sulla via Flacca a Gaeta: la vittima è il 30enne Dhurim Shini, gravi due donne Incidente ieri sera sulla via Flacca a Gaeta. il 30enne Dhurim Shini, albanese residente a Gaeta è morto praticamente sul colpo. Gravi le due donne che viaggiavano sull’altra automobile rimasta coinvolta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente mortale nella serata di ieri, domenica 17 marzo, sulla via Flacca a Gaeta, località La catena. La Smart su cui viaggiava la vittima, Dhurim Shini, albanese di 30 anni, residente a Gaeta, si è scontrata con un'altra automobile su cui viaggiavano due donne, entrambe rimaste ferite in modo grave.

L'impatto è stato violentissimo, sebbene la dinamica dei fatti sia ancora tutta da accertare. Inutili i soccorsi del personale del 118 al ragazzo, che è morto praticamente sul colpo. Sull'altra vettura coinvolta, una Opel Corsa, come detto viaggiavano due donne, la conducente, una 58enne, e una passeggera. Entrambe sono state soccorse e accompagnate in ospedale al ‘Dono Svizzero di Formia in codice rosso e in gravi condizioni. La prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli uomini della polizia locale, i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale. Gravissimi anche i disagi alla viabilità sulla via Flacca. La strada è stata chiusa al traffico momentaneamente per permettere l'intervento dei soccorsi.

Stando a quanto si apprende, nel 2016 Shini era stato arrestato (all'epoca aveva 22 anni) insieme ad altri due ragazzi con l'accusa dii traffico continuato di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini della polizia, il giovane era diventato un punto di riferimento per i ragazzi dei comuni di Gaeta e Formia in cerca di cocaina e di hashish.