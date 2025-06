Grave incendio a Viterbo, in fiamme l’Università della Tuscia: si alza colonna di fumo nero Incendio all’Università della Tuscia a Viterbo. In fiamme la facoltà di Agraria in zona Riello. Una colonna densa e nera si sta alzando dal luogo in cui è divampato il rogo, come si vede dalle fotografie delle fiamme e del fumo diffuse sui social, ed è visibile a chilometri di distanza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incendio a Viterbo. In fiamme un'ala di un edificio dell'Università degli Studi della Tuscia. Secondo quanto riportano i quotidiano locali, l'incendio sarebbe divampato intorno alle 10 di oggi, mercoledì 4 giugno, presso un edificio della Facoltà di Agraria al Riello, via San Camillo De Lellis, vicino al Tribunale di Viterbo.

Come si vede nelle fotografie, un'alta colonna di fumo denso e nero si è alzata dal luogo in cui è divampato il rogo. È visibile a distanza di diversi chilometri. I vigili del fuoco sono già arrivati sul posto e sono al lavoro per spegnere le fiamme.

Secondo le prime informazioni che arrivano da Viterbo, tutte le persone presenti all'interno degli edifici interessati dall'incendio sarebbero state evacuate in sicurezza e nessuno sarebbe rimasto ferito. L'intera area è stata evacuata in un raggio di 500 metri. Sul posto anche i carabinieri del Comando di Viterbo.

Come si vede nelle fotografie e nei video diffusi sui social, avrebbe preso fuoco il tetto dell'edificio, dov'erano in corso lavori di ristrutturazione (in alcuni video sono visibili le impalcature). I piani inferiori ospiterebbero alcuni laboratori scientifici. Testimoni riferiscono di aver sentito alcune esplosioni, determinate probabilmente da alcune sostanze chimiche presenti all'interno della facoltà.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…