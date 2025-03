video suggerito

Gli va di traverso la mozzarella, 40enne rischia il soffocamento: è gravissimo, in coma da giorni L'uomo, un 40enne residente ad Anagni, è andato in ipossia per circa venti minuti. I medici dopo vari tentativi sono riusciti a rianimarlo, ma le sue condizioni sono gravissime.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di quarant'anni residente ad Anagni, in provincia di Frosinone, ha rischiato di soffocare con un pezzo di mozzarella. Per rianimarlo ci sono voluti circa venti minuti: un tempo molto lungo, che ha causato all'uomo un'ipossia, le cui conseguenze ancora non sono note. Il 40enne al momento è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, in coma. Le sue condizioni sono gravissime.

I fatti, riportati da Il Messaggero, sono avvenuti mercoledì intorno alle 13 nell'abitazione dell'uomo ad Anagni. Il 40enne, operaio per una ditta della zona, era tornato a casa in pausa pranzo dal lavoro, e sedeva intorno al tavolo insieme alla moglie e al figlio di dieci anni. Mentre stava parlando con loro e mangiando allo stesso tempo della mozzarella con il prosciutto, è successo l'imprevisto: un pezzo di cibo gli è andato di traverso, andando a ostruirgli la trachea. L'uomo ha immediatamente smesso di respirare, tra gli sguardi terrorizzati del figlio e della moglie.

La donna ha provato a far uscire il pezzo di mozzarella, ma ogni tentativo è stato vano. È quindi intervenuto il personale sanitario del 118, che ha praticato le manovre di disostruzione. La situazione però non migliorava: il 40enne continuava a non respirare, mentre il cuore ha avuto un arresto. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Colleferro, i medici sono riusciti a rianimarlo: le sue condizioni non sono però migliorate, tanto che ne è stato disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è ancora ricoverato. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno: certo è però che i medici sono preoccupati. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se possa migliorare o meno.