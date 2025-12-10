Gli rubano lo zaino mentre lavora al pc in un bar: il furto al professore Alessandro Orsini ripreso in un video

Il professore della Luiss e noto sociologo Alessandro Orsini è stato derubato dello zaino mentre si trovava al lavoro al pc, in un bar: il furto è stato ripreso da un video.

Lo screen dal video delle telecamere di sorveglianza e il professor Orsini, a destra.

Stava lavorando al computer in un bar di Roma, quando gli hanno rubato lo zaino. È quanto accaduto al professore Alessandro Orsini, che stava lavorando in un locale nei pressi del Vaticano. Come mostrato dal video registrato dalle videocamere di sorveglianza del bar, hanno agito in tre.

Gli rubano il pc in un bar, il video del furto: cosa è successo

"Il video del furto è un documento sociologicamente rilevante – ha spiegato il professor Orsini al Fatto Quotidiano – Può aiutare i cittadini ad accrescere la loro consapevolezza riguardo alle tecniche dei borseggiatori e quindi ad aumentare la capacità di difendersi dai furti".

Il professor Orsini, napoletano di origini ma da tempo docente nell'università romana Luiss, dove insegna Sociologia del Terrorismo, appare seduto al tavolino su uno sgabello, chino sulla tastiera. Indossa una giacca nera e una cappellino, nel video è di spalle. Ai suoi piedi lo zaino nero che non è passato inosservato ai ladri.

Il furto ripreso in video: hanno agito in tre

Hanno agito in tre. I primi due hanno fatto in modo che lo zaino venisse trasportato lontano dal tavolino, sotto al quale si trovava. Nel video delle telecamere si vede che uno dei due, parlando con l'altro, allunga un piede e, usufruendo di una delle cinghie, avvicina lo zaino a sé, spostandolo.

Agisce lentamente, ma in maniera costante. I movimenti non sono repentini, ma a più riprese per non far insospettire i presenti. Tutto, però, si è concluso in pochi minuti, senza destare l'attenzione del docente o degli altri clienti. Nel frattempo, mentre i due parlavano uno vicino all'altro facendo scudo su ciò che stavano facendo, il terzo è riuscito a distrarre il cassiere. Prima di andare via raggiunge i complici. Si toglie la giacca e la tiene fra le mani.

Arrivato all'altezza del punto in cui si trova lo zaino si abbassa e lo prende, come se fosse suo. In questo momento, mentre si prepara ad uscire, sembra che stia radunando le sue cose prima di uscire dal bar. E nessuno fa caso al fatto che, oltre alla giacca scura, sta portando via anche lo zaino del professore.