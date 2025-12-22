Gli rovesciano la birra addosso e lo picchiano: “Bangladino di m***a, dacci il portafoglio”

Immagine di repertorio

I carabinieri della stazione di Grottaferrata, nella città metropolitana di Roma Capitale, hanno arrestato tre persone gravemente indiziati di rapina aggravata ai danni di un uomo di 23 anni originario del Bangladesh. I tre gli avrebbero anche rovesciato della birra addosso e gli avrebbero rivolto insulti razziali. I militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri, che ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per due degli arrestati e il carcere per il terzo.

La rapina è avvenuta nella notte del 2 novembre 2025 in via Garibaldi a Grottaferrata. La vittima stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale insieme a dei suoi amici connazionali, quando, secondo quanto denunciato ai carabinieri della stazione locale, è stato aggredito da tre sconosciuti. Lo avrebbero raggiunto da dietro e prima gli anno rovesciato un bicchiere di birra addosso, dopodiché hanno iniziato a rivolgergli insulti a sfondo razziale.

Successivamente il 23enne è stato aggredito con violenza. Lo hanno afferrato per il collo e gli hanno sferrato vari pugni in testa. Il ragazzo è finito a terra e, a quel punto, i tre aggressori hanno tirato fuori una pistola e un coltello con cui l'hanno minacciato prima di portargli via il portafogli. Attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza di proprietà del Comune dei castelli romani, i militari avrebbero identificato gli autori della rapina nei tre arrestati. Uno dei tre, quello per cui il gip ha disposto la custodia in carcere, è risultato avere vari precedenti per reati simili.