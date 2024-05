video suggerito

Giro d'Italia 2024, il 12 maggio chiusa l'uscita Cassino sull'A1 Milano-Napoli: orari e percorsi alternativi In occasione della nona tappa del Giro d'Italia tra Avezzano e Napoli di domenica 12 maggio, è chiusa la stazione di Cassino sulla A1 Milano-Napoli dalle 12 alle 16. Ecco i possibili percorsi e le uscite alternative.

A cura di Rosario Federico

Il casello autostradale dell'uscita di Cassino sull'autostrada A1 (Foto Maps)

Chiusa la stazione di Cassino sulla A1 Milano-Napoli nella giornata di domenica 12 maggio dalle 12 alle 16. La chiusura avviene in occasione della nona tappa tra Avezzano e Napoli del Giro d'Italia fino al termine del passaggio dei ciclisti.

Consigliate le uscite delle stazioni di Pontecorvo per chi proviene da Roma e di San Vittore per chi proviene da Napoli. La nona tappa del Giro d'Italia attraversa la Ciociaria partendo da Avezzano per passare poi anche per la superstrada Sora-Cassino, in chiusura della prima settimana di corsa della carovana rosa. Un impegno di 214km per i corridori con una volata finale dopo Monte di Procida e il traguardo volante di Bacoli.

Gli orari di chiusura dell'uscita Cassino sull'A1 Milano-Napoli

Dalle ore 12:00 alle ore 16:00 di domenica 12 maggio è chiusa l'uscita autostradale di Cassino, all'altezza del km numero 669 sull'A1 Milano-Napoli, in uscita per chi proviene da Roma e per chi arriva da Napoli. L'orario potrebbe essere indicativo perché si attenderà il passaggio di tutti i ciclisti in gara.

Percorsi e uscite alternative per il 12 maggio

Sono due le possibili uscite alternative valide alla stazione di Cassino per la giornata di domenica 12 maggio: Pontecorvo e San Vittore.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione "previsioni di chiusura" del sito di Autostrade per l'Italia con le indicazioni da seguire in giornata. Nella pagina sono riportate le chiusure previste per lavori e transiti eccezionali, ad eccezione quindi delle chiusure, non programmabili, dovute ad eventi di viabilità.

Ecco di seguito i percorsi e le uscite alternative sull'Autostrada A1 da percorrere durante la nona tappa del Giro d'Italia da Avezzano a Napoli.

la stazione di Pontecorvo per chi proviene da Roma

la stazione di San Vittore per chi proviene da Napoli