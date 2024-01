Giorno della Memoria 2024 a Roma, gli eventi e le iniziative in programma fino al 28 gennaio Molti gli eventi del fine settimana organizzati per la Giornata della Memoria 2024 a Roma: eccone alcuni per sabato 27 e domenica 28 gennaio 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

In occasione della Giornata della Memoria, dedicata alle vittime della Shoah, anche quest'anno sono molte le iniziative e gli eventi organizzati nella capitale, come mostre, concerti e spettacoli nel weekend del 27 e 28 gennaio. A rischio la manifestazione del Movimento Palestinese in Italia: perché, come ha detto il ministro Matteo Piantedosi, c'è la possibilità che si manifestino disagi di ordine pubblico.

Memoria genera Futuro: il programma di eventi del Campidoglio

Non un solo evento, ma un intero ciclo di iniziative su questa giornata è quanto organizzato dal Comune di Roma. Con "Memoria genera Futuro" la capitale ha deciso di ricordare la Shoah per oltre una settimana. In totale gli eventi organizzati sono 60, fissati dal 23 al 31 gennaio, per ricordare la persecuzione, la prigionia e la morte non soltanto degli ebrei, am anche di Sinti e Rom, omosessuali, Testimoni di Geova, militari e oppositori politici antifascisti e antinazisti di tutta Europa. Mostre, incontri e presentazioni di libri, eventi di cinema, musica e teatro, tutti raggruppati all'interno del programma del Campidoglio. Fra questi, già dalla giornata di venerdì 26 l'evento sulle Storie Dimenticate della Comunità Lgbt ad Ostiense.

Molte anche le iniziative organizzate dai singoli municipi, come quelle al Teatro Portuense lunedì 29, con presentazioni di libri e letture dopo le ore 18 e l'omaggio alle pietre d'inciampo durante la mattinata.

Il ghetto di Roma.

Appuntamento al ghetto di Roma

Per ripercorrere i luoghi che hanno caratterizzato l'epoca e le deportazioni nella capitale, appuntamento alle ore 15 di sabato 27 gennaio per un tour guidato del Ghetto Ebraico. La visita dura un'ora e quarantacinque minuti ed è richiesto un contributo di 10 euro a persona, con prenotazioni via whatsapp al numero 3292427105. "Il 16 ottobre del 1943 sono stati deportati 207 bambini, 363 uomini e 689 donne, in totale 1.259 persone: hanno raggiunto Auschwitz alle 23 del 22 ottobre. Sono tornati i 16".

Passeggiata fra Testaccio e Porta San Paolo

Un'altra visita guidata è quella organizzata nel rione Testaccio e Piazza di Porta San Paolo, due simboli emblematici della Resistenza antifascista. Così l'Ottavo Colle Associazione di Promozione Sociale ha organizzato un tour delle pietre d'inciampo dei quartieri. Per partecipare occorre sottoscrivere la tessera da cinque euro (valida fino all'ottobre 2025) e pagare 15 euro di visita guidata.

Porta San Paolo.

A Centocelle l'omaggio ai caduti

A Centocelle la Giornata della Memoria diventa occasione per curare il quartiere e la sua piazza ospita il Monumento ai Caduti. Invitati anche i più piccini che potranno partecipare e spargere semi di fiori, come simbolo di speranza e rinascita. Per partecipare con una coperta assicurativa, basta registrarsi nell'applicazione di RetakeRoma, come suggerisce l'evento su Facebook.

Giornata della Memoria a Bracciano

Appuntamenti anche in provincia. A Bracciano il Teatro Charles de Foucauld e Generazione Musica, con il patrocinio del comune lacustre, ospitano un evento con conferenza e dibattito ad ingresso libero. Parteciperà all'evento Stefano Piperno co-autore insieme a Claudio Bondì, del libro Perchè ci siamo salvati: "Vogliamo celebrare questa ricorrenza riflettendo e contestualizzando gli eventi che hanno portato al genocidio, dare "resistenza e continuità" alla memoria con il nostro impegno personale e le testimonianze".