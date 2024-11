video suggerito

Gioco d’azzardo al parco con coltelli, il blitz dei carabinieri: scattano 14 denunce Sorpresi a giocare d’azzardo nel parco con oltre 3000 euro e due coltelli a serramanico in piazza Manila, al Flaminio: denunciati dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Nel parco comunale di piazza Manila, nel quartiere Flaminio, con oltre 3000 euro e due coltelli a serramanico con lama da 20 centimetri: è così che i carabinieri hanno sorpreso 14 persone e le hanno denunciate per gioco d'azzardo e, nei confronti di due di loro, anche per porto abusivo di armi.

Gioco d'azzardo in un parco di Roma: cosa è successo

I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando i carabinieri della Stazione Roma Flaminia, impegnati in un mirato controllo all’interno dei giardini pubblici di piazzale Manila, hanno sorpreso 14 persone, senza fissa dimora e già note alle forze dell'ordine, gravemente indiziati del reato di partecipazione a gioco d’azzardo e due di loro anche per porto abusivo d’armi.

Non è la prima volta che i carabinieri si trovano a effettuare dei servizi di controllo nella piazza, già teatro di multe e sequestri. I militari stavano transitando a pochi passi dai giardini pubblici, quando si sono accorti di un capannello di persone che giocavano a carte e si scambiavano somme di denaro cartaceo.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri stavano transitando nei pressi del piazzale, quando si sono accorti del folto gruppo di persone, fra cui anche alcuni ragazzi minorenni appena usciti dall'Istituto comprensivo poco distante. Così si sono fermati e hanno fatto scattare immediatamente i controlli. Subito dopo gli approfondimenti svolti dai militari, sono scattati i provvedimenti. Per prima cosa hanno sequestrato le carte da gioco, poi i 3465 euro in contanti, che equivale al provento dell'attività attività di gioco illecita. Durante le perquisizioni personali, come anticipato, sono stati rinvenuti addosso a due soggetti anche due coltelli a serramanico con lama di 20 centimetri, che sono stati sequestrati.