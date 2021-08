Gino Strada, l’incontro con papa Giovanni Paolo II: “Santità, non ne posso più di tutte le guerre”

Mercoledì 11 dicembre 2002 Gino Strada è stato ricevuto in Vaticano dal papa Giovanni Paolo II, a cui aveva inviato una lettera: “Le scrivo da medico, anzi da chirurgo che da quindici anni vaga per i conflitti che affliggono il pianeta, per ricucire pezzi di uomini e – forse – per ricomporre umanità. Non ne posso più della guerra, di tutte le guerre”.

"Non ne posso più della guerra, di tutte le guerre, sento che abbiamo il dovere di vincere questo cancro che divora il pianeta". È un passaggio della lettera che Gino Strada vent'anni fa ha inviato al papa Giovanni Paolo II. Il fondatore di Emergency è stato ricevuto in Vaticano mercoledì 11 dicembre 2002, con il Pontefice che gli ha concesso un incontro nel giorno dedicato alle udienze, come testimoniano le fotografie scattate all'epoca.

Questo è il testo della lettera inviata a Giovanni Paolo II:

"Santo Padre

confido che l'argomento, non l'autore, di questo accorato appello ottenga la Sua attenzione. Le scrivo da medico, anzi da chirurgo che da quindici anni vaga per i conflitti che affliggono il pianeta, per ricucire pezzi di uomini e – forse – per ricomporre umanità.

Non ne posso più della guerra, di tutte le guerre, sento che abbiamo il dovere di vincere questo cancro che divora il pianeta. Per ogni uomo, credente o non credente, la vita umana deve essere sacra.

Le scrivo per chiederLe aiuto, perché faccia sentire ancora una volta, con la Sua autorità morale, la voce della pace e l'imperativo cristiano e umano a non uccidere. Il 10 dicembre, anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948, moltissime organizzazioni del volontariato cattolico e laico – Emergency, Libera, Rete di Lilliput, Tavola della Pace – insieme chiederanno alle famiglie e ai cittadini italiani di portare una fiaccola e uno straccio bianco di pace nelle piazze, per dire in modo semplice e non violento che non vogliono guerre nel futuro dei loro figli e dei figli del loro prossimo. Con qualche imbarazzo, ma con fiducia, Le chiedo di unirsi a noi con un Suo segno di pace, dalla finestra alla quale tutto il mondo guarda…

… Oso rivolgerLe questa richiesta di aiuto nella convinzione che un Suo gesto potrebbe davvero salvare molte vite umane.

Con grande stima

Gino Strada"