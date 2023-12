Giardino di Ninfa, l’8 dicembre apertura straordinaria: info su orari e biglietti Venerdì 8 dicembre è in programma l’apertura straordinaria del Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina. Tutte le informazioni su orari e costi dei biglietti.

A cura di Alessia Rabbai

Il Giardino di Ninfa d'inverno (Foto di @umbimeschiniph)

Il Giardino di Ninfa vede l'apertura straordinaria per venerdì 8 dicembre, in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione. Un'occasione da cogliere per visitare uno dei giardini più belli d'Italia e d'Europa a Cisterna di Latina, che ogni anno vede migliaia di turisti anche internazionali. La Regione Lazio lo ha dichiarato Monumento Naturale nel 2000 per tutelarlo.

Si estende per otto ettari con oltre 1300 piante tra le quali ciliegi e meli ornamentali, varietà di magnolie decidue, betulle, iris palustri e aceri giapponesi. Per quanto riguarda la fauna, sono stati censiti 100 uccelli. A circa sette chilometri da Ninfa c'è il Castello Caetani di Sermoneta, per il quale è possibile prenotare la visita nello stesso giorno.

Giardino di Ninfa aperto l'8 dicembre

Il Giardino di Ninfa ha chiuso il primo novembre scorso con le ultime date in programma per le visite, riaprirà a primavera con il calendario 2024. L'apertura dell'8 dicembre è una data eccezionale, in occasione della quale il meraviglioso Giardino ospiterà i visitatori per permettere loro di ammirare la vegetazione che ai dicembre, con l'inverno ormai alle porte.

Il Giardino di Ninfa ha colori, profumi e caratteristiche diverse a seconda della stagione dell'anno nella quale lo si visita. Ciò dipende dalle varie fioriture. Mentre in autunno si tinge di arancione, giallo, rosso e marrone, d'inverno sembra quasi "addormentato" e avvolto nel silenzio.

Giardino di Ninfa 8 dicembre: orari e biglietti

L’ingresso Giardino di Ninfa è suddiviso in fasce orarie e regolato esclusivamente da visite guidate della durata di circa un’ora, dalle ore 9 alle ore 15. Il costo del biglietto è di 15,75 euro e non è rimborsabile, i bambini al di sotto dei dodici anni accompagnati, non pagano. Per la prenotazione consultare il sito ufficiale.