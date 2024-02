Giardino di Ninfa a Latina 2024, le nuove date di apertura: orari e prezzi dei biglietti Il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina riapre al pubblico e le nuove date 2024 sono online, si parte sabato 16 marzo. Il biglietto del giardino romantico costa 15,75 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono online le nuove date del 2024 del Giardino di Ninfa, che riapre al pubblico. Si parte sabato 16 marzo con il primo appuntamento. Il giardino, che si trova sulla via provinciale Ninfina a Cisterna di Latina, tra i più romantici al mondo e meta di turisti internazionali, è gestito dalla Fondazione Goffredo Caetani. La particolarità di questo luogo è che ogni periodo dell'anno ha una bellezza diversa, che rispecchia l'unicità delle varie stagioni, con le loro fioriture. Si consiglia di visitarlo a primavera e in autunno, ma ogni mese ha la sua particolarità.

È obbligatoria la visita guidata con prenotazione sul sito web ufficiale, l'ingresso è a pagamento e il percorso dura circa un'ora. Il Giardino di Ninfa si estende per circa otto ettari, ha una vasta varietà di piante e uccelli e ha ispirato grandi scrittori, come Virgina Woolf, Truman Capote, Ungaretti e Moravia. Nel 2020 è stato dichiarato Monumento naturale della Regione Lazio. A visitarlo negli anni sono state anche tanti vip tra cui Chiara Ferragni e il marito Fedez. Nei dintorni è possibile visitare anche il Castello Caetani di Sermoneta.

Quanto costa visitare il Giardino di Ninfa: prezzo dei biglietti e come prenotare

Il biglietto d'ingresso per il Giardino di Ninfa costa 15,75 euro. È possibile prenotarlo sul sito ufficiale del Giardino di Ninfa, scegliendo la data in cui si vuole andare e tra varie fasce orarie a disposizione.

Le date e gli orari di apertura del Giardino di Ninfa: il calendario 2024

Ecco l'elenco con tutte le date d'apertura mese per mese per le visite al Giardino di Ninfa in programma per il 2024. Gli orari possono variare a seconda della stagione, indicativamente vanno dalle 9 alle 17, ma consigliamo di controllare sul sito di volta in volta, al momento della prenotazione. Dal 19 luglio all’11 agosto il Giardino di Ninfa è aperto solo per la visita al tramonto.

Marzo

sabato 16 marzo

domenica 17 marzo

sabato 23 marzo

domenica 24 marzo

sabato 30 marzo

domenica 31 marzo

Aprile

lunedì 1 aprile

sabato 6 aprile

domenica 7 aprile

sabato 12 aprile

domenica 14 aprile

sabato 20 aprile

domenica 21 aprile

giovedì 25 aprile

sabato 27 aprile

domenica 28 aprile

Maggio

mercoledì 1 maggio

sabato 4 maggio

domenica 5 maggio

sabato 11 maggio

domenica 12 maggio

sabato 18 maggio

domenica 19 maggio

sabato 25 maggio

domenica 26 maggio

Giugno

sabato 1 giugno

domenica 2 giugno

sabato 8 giugno

domenica 9 giugno

sabato 15 giugno

domenica 16 giugno

sabato 22 giugno

domenica 23 giugno

sabato 29 giugno

domenica 30 giugno

Luglio

sabato 6 luglio

domenica 7 luglio

sabato 13 luglio

domenica 14 luglio

venerdì 7 luglio

sabato 13 luglio

domenica 14 luglio

venerdì 19 luglio

sabato 20 luglio

domenica 21 luglio

venerdì 26 luglio

sabato 27 luglio

Agosto

venerdì 2 agosto

sabato 3 agosto

domenica 4 agosto

venerdì 9 agosto

sabato 10 agosto

domenica 11 agosto

giovedì 15 agosto

sabato 17 agosto

domenica 18 agosto

sabato 24 agoto

domenica 25 agosto

sabato 31 agosto

Settembre

domenica 1 settembre

sabato 7 settembre

domenica 8 settembre

sabato 14 settembre

domenica 15 settembre

sabato 21 settembre

domenica 22 settembre

sabato 28 settembre

domenica 29 settembre

Ottobre

sabato 5 ottobre

domenica 6 ottobre

sabato 12 ottobre

domenica 13 ottobre

sabato 19 ottobre

domenica 20 ottobre

sabato 26 ottobre

domenica 27 ottobre

Novembre

venerdì 1 novembre

sabato 2 novembre

domenica 3 novembre