Giallo sui monti delle Mainarde, trovato il cadavere di un uomo con ferite e tracce di sangue Indagini in corso sul cadavere di un uomo trovato in sui monti delle Mainarde ad Acquafondata in provincia di Frosinone. Sul corpo c'erano lesioni e sangue.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato sui monti delle Mainarde in provincia di Frosinone. A scoprire il corpo senza vita, come spiega Ansa, che presentava ferite e tracce di sangue, sono stati alcuni escursionisti nella mattinata di oggi, sabato 27 gennaio. Una giornata di cielo limpido e soleggiato perfetta per fare una camminata in montagna. Un sabato mattina che gli escursionisti non dimenticheranno purtroppo facilmente.

L'autopsia chiarirà le cause del decesso

Arrivata la chiamata ai carabinieri sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Cassino e del Reparto Investigativo di Frosinone, che hanno avviato le indagini e ascoltato i presenti. Per l'uomo una volta giunti i soccorritori non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Non è ancora nota l'identità dell'uomo, del quale al momento non sono state diffuse le generalità.

Terminate le verifiche sul luogo del ritrovamento, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Cassino.

Indagini in corso

Secondo le informazioni rese note finora il cadavere si trovava in località Rifugio, che ricade nel territorio del Comune di Acquafondata. Sul corpo c'erano diverse lesioni e sangue, il che fa ipotizzare comunque un ferimento.

I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause del decesso e aiuteranno gli investigatori a riscostruire la dinamica dell'accaduto. Per ora si indaga a 360 gradi, senza escludere alcuna ipotesi. Non si esclude infatti che l'uomo fosse andato in montagna da solo a fare un'escursione, che sia caduto facendosi male senza riuscire ad alzarsi o chiedere aiuto ai soccorritori e che sia morto lì. Tutte le piste sono però aperte.