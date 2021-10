Giallo su un 33enne di Arpino trovato morto in Polonia: era andato a trovare i figli Gli investigatori che indagano sulla morte di un trentatreenne scomparso in Polonia mantengono il massimo riserbo, le indagini per ricostruire il quadro della vicenda sono in corso. L’uomo è stato trovato senza vita, si era messo in viaggio per raggiungere i figli. Al momento la sua morte è un mistero.

A cura di Alessia Rabbai

Sono ancora tutte da chiarire le circostanze nelle quali un trentatreenne originario della Ciociaria è stato trovato morto in Polonia. La drammatica notizia si è diffusa nella serata di ieri, martedì 26 ottobre ed è stata pubblicata dalle testate locali, tra le quali Ciociaria Oggi. Secondo le prime informazioni trapelate l'uomo, che viveva da tempo in Irlanda, si era messo in viaggio per raggiungere l'ex compagna e i figli, i quali appunto si trovavano i Polonia. Ma è stato rinvenuto senza vita. Sulla vicenda stanno cercando di far luce le forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto a 360 gradi, non escludono nessuna pista e al momento stesso mantengono il massimo riserbo. Non è chiaro al per ora infatti se si sia trattato di un gesto estremo, se l'uomo si sia tolto volontariamente la vita, se sia rimasto vittima di un incidente, né se sul cadavere siano presenti segni di violenza. La notizia della scomparsa del trentatreenne si è diffusa in breve tempo e la comunità di Arpino, centro della provincia di Frosinone da dove proveniva, si è stretta intorno al dolore dei famigliari, in attesa del rimpatrio della salma e della celebrazione dei funerali.

Trentunenne morto in vacanza a Zanzibar

La scorsa settimana è arrivata la notizia di un altro italiano morto all'estero, questa volta si tratta di un trentunenne originario di Passo Corese in provincia di Rieti, che è deceduto mentre si trovava in Africa, per una vacanza a Zanzibar. Valerio Ciceroni, ex capitano del Passo Corese Calcio, sarebbe morto, si ipotizza, per un malore improvviso, che lo ha colto mentre era in compagnia della fidanzata sull'arcipelago della Tanzania, purtroppo inutili i soccorsi. Per il trentunenne non c'è stato nulla da fare, nonostante la corsa in ospedale.