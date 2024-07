video suggerito

Già spostato il Portico di Caligola, nessun ritardo ai lavori a piazza Pia nonostante i ritrovamenti

Enrico Tata

Il muro del portico di Caligola, l'ultimo eccezionale ritrovamento archeologico durante gli scavi del cantiere di Porta Pia, è stato già spostato in tempi record. E così i lavori non subiranno ulteriori interruzioni dopo lo stop determinato dalla scoperta di un'antica fullonica (una lavanderia) di epoca romana.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha affermato che i nuovi resti rinvenuti sono stati già spostati. Manca solo l'ultimo pezzo, che sarà prelevato e trasportato nelle prossime ore. La fullonica è stata già smontata e attualmente si trova in più di quaranta casse, con i pezzi che saranno catalogati, studiati, analizzati e spostati.

Il cantiere è già ripartito da giorni, ha detto il primo cittadino: "Ora stiamo scavando. Questi lavori, ci permettono di collegare l'opera agli orti di Agrippina. Sono state ritrovate non solo tubature di piombo ma anche di terracotta, un impianto idraulico notevolissimo. Questi sono stati già tutti spostati e anche il muro del portico di Caligola, l'ultimo pezzo verrà spostato a breve. Tutte le istituzioni stanno collaborando per valorizzare queste scoperte straordinarie che si potranno esporre a Castel Sant'Angelo. Stiamo ricostruendo pezzi di antica Roma che non si conoscevano".

Questi nuovi ritrovamenti a piazza Pia, ha ribadito il sindaco Gualtieri, "non hanno prodotto rallentamenti, nel senso che sono stati man mano spostati secondo il metodo che era stato inaugurato, perche l'autorizzazione era valida anche per questi, non si è dovuta fare un'altra procedura. Quindi ormai si è consolidato il metodo, si lavora anche di notte con i fari – ha aggiunto – Un lavoro costante che ha ormai inserito nella sua dinamica la componente archeologica che ci consente di valorizzarlo, perché senza lo scavo queste cose non sarebbero mai state ritrovate. Ormai siamo già oltre la Fullonica e il muro, ora si inizierà a scavare anche nell'altro senso. Quindi il sottovia, la parte finale del lavoro, si sta svolgendo proprio in questi giorni".

I cantieri di piazza Pia per la realizzazione del sottopasso automobilistico e della piazza pedonale si concluderanno, se le tempistiche saranno rispettate, entro l'autunno del 2024, in tempo per l'inizio del Giubileo.