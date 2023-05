Gemelli, perde la mano per un tumore: salvata da una protesi stampata in 3D, è il primo caso al mondo Malata di un tumore raro, rischia di perdere l’uso della mano destra: l’arto salvo grazie ad una protesi stampata in 3D. Si tratta della prima operazione al mondo di questo tipo.

A cura di Beatrice Tominic

Per la prima volta al mondo è stata impiantata una protesi stampata in 3D al posto destro di una donna di 39 anni: è successo al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Senza la protesi, la donna avrebbe perso l'uso della mano destra a causa di un tumore molto raro e aggressivo che le aveva compromesso completamente l'uso del polso, una zona ancora più rara in cui si manifesta. Grazie all'intervento, invece, potrà ancora muovere la mano e tutte le dita.

L'operazione al policlinico Gemelli

Diventata madre da poco, è stata sottoposta all'operazione non appena ha finito di allattare. A differenza di quelle già pronte per sostituire l'anca o il ginocchio, non esistono protesi industriali per sostituire il polso. Per questa ragione, per poter salvare la mano, gli operatori sanitari del Gemelli si sono visti costretti a tentare la stampa in 3 D.

"Abbiamo contatto un’azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di protesi articolari: partendo dalla Tac della paziente e seguendo le nostre indicazioni, ha realizzato al computer un prototipo, stampato 3D in plastica", ha spiegato il professore Giulio Maccauro, direttore dell'unità di Ortopedia del Gemelli. Con lui hanno collaborato allo studio e al progetto anche il dottor Antonio Ziranu, responsabile della Uosd di Traumatologia del Fatebenefratelli, la dottoressa esperta di orto-plastica Elisabetta Pataia e al dottorando del Gemelli Camillo Fulchignoni.

La protesi definitiva, invece, è stata realizzata in cronocobalto e titanio. L'operazione per impiantarla è andata bene e la donna è rientrata in casa sua insieme alla bimba appena partorita. Adesso continuerà le sedute di riabilitazione per riprendere il regolare e naturale movimento della mano.