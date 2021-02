Un'ondata di aria fredda è in arrivo su Roma e sul Lazio, con gelate di notte e al mattino tra il 12 e il 17 febbraio. Ciò sarà causato da una corrente siberiana, il cosiddetto ‘Buran‘, che farà crollare le temperature, fino a sotto lo zero e vento particolarmente intenso. Lo scorso dicembre la sindaca Virginia Raggi ha diramato un'ordinanza per l'inverno 2020/2021, che indica gli interventi da mettere in campo in caso di freddo, neve e gelo, per scongiurare una paralisi della città a causa delle intemperie. L'ordinanza contiene alcune raccomandazioni, tra le quali ricorda ai proprietari e gestori di stabili di tenere sgomberi i marciapiedi dalla neve dalle ore 8 del mattino fino alle 20, e agli utenti del servizio di acqua potabile di tenere aperto il rubinetto, per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubature idriche. La sindaca ordina poi che, in caso di grande freddo, il direttore del Dipartimento di Politiche sociali adotti e coordini "appropriati interventi e iniziative atti a mitigare le difficoltà delle fasce sociali più deboli, con particolare riguardo alle persone senza fissa dimora". In caso di neve, in strada potranno spostarsi solo le persone le cui macchine sono dotate di pneumatici invernale o mezzi antisdrucciolevoli.

I consigli della protezione civile in caso di gelo

Con l'arrivo di freddo e gelo, la protezione civile ha diramato un vademecum, con i consigli da mettere in pratica rivolti ai cittadini. In particolare, procurarsi una pala e scorte di sale, per abitazioni e negozi. Si raccomanda la protezione dei contatori idrici, per evitare che il gelo li danneggi, con conseguente mancanza o perdita d'acqua. A tal proposito è necessario utilizzare materiali isolanti, materiali isolanti, i come polistirolo e il neoprene o il poliuretano in stato solido, evitando invece giornali o panni di stoffa. Per quanto riguarda gli spostamenti in città, si raccomanda di muoversi il meno possibile, per necessità, di montare gli pneumatici invernali, guidare con prudenza senza frenate improvvise ed evitando l'uso di veicoli a due ruote, come motorini, scooter e moto. Per chi invece si sposta a piedi è consigliato utilizzare scarpe antiscivolo, per ridurre l'eventualità di infortuni.