Furto in casa dell’attrice di The New Pope Sinne Mutsaers a Testaccio: carabinieri intervengono e arrestano il ladro

Sinne Mutsaers, foto dal profilo Instagram dell’agenzia Studio Fidemi.

Stavano transitando per strada, nella zona del rione Testaccio, quando sono stati attirati dalla presenza di un uomo che si stava allontanando frettolosamente da un'abitazione con due biciclette. E così hanno deciso di intervenire. È quanto avvenuto nei giorni scorsi ai carabinieri della Stazione di Roma Bravetta che, grazie alla loro rapida operazione e all'intuito efficiente, sono riusciti a sventare un furto, arrestando il ladro e riconsegnando tutta la refurtiva che stava portando via con sé.

A subire il furto l'attrice e produttrice statunitense Sinne Mutsaers, nota, fra gli altri, per il ruolo in The New Pope di Paolo Sorrentino nel 2020. La donna, nata a Los Angeles da madre americana e padre olandese, vive a Roma da oltre 20 anni con il marito, l'attore e lo sceneggiatore Marco Bonini.

Il furto a casa dell'attrice Sinne Mutsaers

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nei giorni scorsi. Avendo notato l'uomo, i carabinieri lo hanno fermato e gli hanno chiesto di fornire le proprie generalità. A quel punto lui, che si stava allontanando in fretta da una casa con due biciclette, ha iniziato a opporre resistenza, spintonando e colpendo i militari con calci e pugni. Nella colluttazione ha danneggiato un'autovettura di servizio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che era intervenuta successivamente, in supporto ai colleghi che si trovavano già sul posto.

Il bottino ritrovato e consegnato alla legittima proprietarioa

Una volta riusciti a bloccare il ladro, i militari lo hanno identificato e, in breve tempo, sono riusciti a ricostruire l'accaduto, con il furto dall'abitazione, avvenuto mentre non c'era nessuno al suo interno. Poi sono riusciti a risalire alla casa in cui l'uomo aveva fatto irruzione, derubandola e portando via con sé gli averi della legittima proprietaria. La refurtiva è stata presto recuperata dagli agenti e restituita alla proprietaria.

L'uomo, trovato mentre stava mettendo a segno il colpo, un trentasettenne, è stato invece arrestato per furto in abitazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. L’arresto è stato poi convalidato con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.