Furti e rapine in casa di anziani fra Roma e Grottaferrata, 10 colpi in pochi mesi: 5 arresti Colpi a raffica con rapine e furti in appartamento fra Roma e Grottaferrata: almeno 10 quelli andati a segno negli ultimi mesi.

A cura di Beatrice Tominic

L'intervento dei carabinieri questa mattina.

Almeno dieci furti negli ultimi mesi: questo è il bilancio dell'attività criminale di cinque persone che sono state arrestate oggi in un blitz dei carabinieri scattato nella mattina di oggi, martedì 7 gennaio 2025. I militari sono intervenuti al campo rom di via Gordiani, dove hanno arrestato i cinque, tre di loro, invece, sono già detenuti. Le persone arrestate sono gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di dieci rapine e furti in abitazione.

Banda di criminali, 10 furti in abitazione: l'intervento dei carabinieri

Avrebbero commesso 10 furti nel giro di pochi mesi. Per questa ragione è scattata un'ordinanza cautelare in carcere nei loro confronti: due persone sono state trasferite in prigione, le altre tre erano già detenute. Il blitz è scattato questa mattina, quando i Carabinieri della Compagnia di Frascati, insieme ai colleghi del Gruppo di Frascati e di Roma, sono arrivati in via Gordiani per eseguire l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura.

I furti della banda: trovati dopo i controlli dei carabinieri

Le ordinanze cautelari eseguite stamattina sono arrivate dopo una serie di controlli mirati dei carabinieri coordinati dall’Autorità Giudiziaria: le persone arrestate oggi erano già finite sotto la lente in ambito di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Il gruppo è stato individuato come uno fra i più attivi nell'ambito dei furti nella capitale e a Grottaferrata, nel mirino soprattutto abitazioni di persone anziane: alcuni si occupavano di individuare le zone e le case, altri invece si recavano in loco per i furti. Ognuno di loro aveva un ruolo preciso.