video suggerito

Furibonda lite nella metro di Ottaviano, scende dal treno e aggredisce un altro passeggero col bastone Botte e parolacce una volta scesi dal treno. Poi uno afferra un bastone e lo usa per picchiare l’altro: è successo sulla banchina della fermata di Ottaviano, a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel cerchio rosso l'uomo armato di bastone e quello con cui sta litigando, che indossa una maglietta arancione.

Scende dal treno e viene preso a bastonate. È successo a Roma, nella linea A della metropolitana, alla fermata di Ottaviano, una delle più centrali, quella che porta ai Musei Vaticani. "Che vuoi? Hai rotto il caz*o", si sente dire dalla persona armata di bastone. La scena, ripresa in un video, è diventata virale dopo essere stata condivisa con la nota pagina Instagram di Welcome to Favelas.

Lite fra due uomini sulla banchina di Ottaviano

Come riporta la pagina di Instagram, non si conoscono i motivi che hanno portato al violento litigio fra i due uomini, rimasti sotto alla banchina in tono minaccioso, a scambiarsi parole cattive e offese, ma non abbastanza da far scattare l'allarme e da far arrivare le forze dell'ordine o segnalazioni ai vigilantes della stazione. Non sappiamo quando sia successo: quello che è certo, è che sia successo alla stazione di Ottaviano, lungo la linea A della metropolitana.

I motivi del litigio fra i due

Secondo alcuni testimoni, come riportato dalla nota pagina su Instagram, i due avrebbero iniziato a discutere già all'interno del convoglio. Si trovavano nello stesso vagone per futili motivi quando poi sono scesi. Una volta messo piede in banchina, c'è stata una colluttazione. Si sarebbero iniziati a mettere le mani addosso, prendendosi a male parole, offendendosi e insultandosi. Fino a quando, come mostra il breve video da pochi secondi, uno dei due ha tirato fuori un bastone e ha iniziato ad utilizzarlo come arma contro l'altro per colpirlo.

All'inizio andavano entrambi verso le scale, quando sono cominciate le bastonate, l'uomo con la maglietta arancione ha iniziato a tornare indietro. Alcune persone, oltre a loro due, si trovavano sulla banchina. E, come mostrano le immagini, presto anche altre sarebbero scese dal nuovo treno in arrivo. Così in breve tempo i due si sono allontanati.