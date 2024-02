Funerali di Nicoletta e Renée uccise dall’ex di Desyrée: lutto cittadino a Cisterna di Latina Giovedì 22 febbraio è lutto cittadino a Cisterna di Latina in occasione dei funerali di Renée Amato e Nicoletta Zomparelli. Le esequie nella chiesa di Santa Maria Assunta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Nicoletta Zomparelli e Renée Amato

I funerali di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato saranno celebrati giovedì 22 febbraio a partire dalle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cisterna di Latina. In occasione delle esequie di madre e figlia uccise a colpi di pistola dall'ex di Desyrée Christian Sodano, il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha proclamato il lutto cittadino. Mantini ha anche dichiarato che il Comune si costituirà parte civile nel processo al ventisettenne finanziere al momento in carcere e indagato per duplice omicidio volontario.

Venerdì scorso una fiaccolata a Cisterna per Nicoletta e Renée

Venerdì scorso circa 4mila persone hanno sfilato per le strade di Cisterna di Latina per una fiaccolata per chiedere "giustizia per Nicoletta e Desyrée e per gridare stop alla violenza sulle donne". Quello dello scorso martedì 13 febbraio è l'ennesimo femmincidio, a morire sono state due donne, solo a Cisterna in undici anni ce ne sono stati nove. La comunità con cartelloni e foto ricordo si è stretta con dolore e solidarietà intorno alla famiglia Amato-Zomparelli. "Renée e Nicoletta per sempre nei nostri cuori" hanno scritto gli amici sugli striscioni portati in corteo "mai indifferenti alla violenza".

"Attenti alla truffa della raccolta fondi"

Parenti e amici di Desyrée e di suo padre hanno messo in guardia su una finta raccolta fondi da parte di alcune persone non ancora individuate, che approfittando della tragedia chiedono soldi tra Cisterna di Latina e i Comuni limitrofi per la famiglia Amato-Zomparelli. Si tratta di una truffa, chiariscono, perché "non hanno chiesto nessun aiuto". Anche su questo aspetto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e indaga la Procura di Latina.