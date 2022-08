Fuga d’amore a Roma con il fidanzato, poi la finta sposa scappa e sparisce con 5mila sterline “Sono andato in bagno, doveva occuparsi di sorvegliare le valigie, ma è scomparsa nel nulla e ha portato con sé tutto, soldi e bagagli”.

A cura di Enrico Tata

La proposta di matrimonio da un semisconosciuto (accettata senza battere ciglio) e poi il viaggio a Roma per sposarsi. Tutto in meno di 24 ore. Ma una volta arrivati all'aeroporto e pronti alla partenza, la finta sposa è sparita con le valigie di lui e 5mila sterline in contanti, quasi 6mila euro. Di lei, nessuna traccia. "Sono andato in bagno, doveva occuparsi di sorvegliare le valigie, ma è scomparsa nel nulla e ha portato con sé tutto, soldi e bagagli", ha raccontato sconvolto e inconsolabile il futuro e sventurato marito. "Era a pezzi. A quanto pare, si erano conosciuti da poco e lui si era innamorato di lei perdutamente. Le aveva chiesto di sposarlo un giorno prima e lei aveva accettato. Avevano programmato di sposarsi a Roma e stavano per prendere l'aereo. Poi lei è scappata mentre lui andava al bagno ed è sparita con tutte le loro cose", ha ricostruito la vicenda un testimone parlando con un giornalista del tabloid inglese The Sun, che ha riportato la notizia sull'edizione online.

Nessuna traccia della sposa, continuano le ricerche

Il personale di Heathrow, il principale aeroporto di Londra, l'ha cercata ovunque, ma della sposa non c'era traccia da nessuna parte. Non è chiaro neanche se si trovasse ancora all'interno dello scalo oppure se avesse preso un volo per qualche Paese europeo o extraeuropeo. Dopo ricerche rivelatesi inutili, gli addetti alla sicurezza hanno deciso di chiamare la polizia. Le forze dell'ordine stanno ancora cercando di risalire all'identità della donna che, data l'incredibile vicenda, potrebbe anche aver fornito un falso nome al suo promesso sposo.