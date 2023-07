Frosinone, si ferisce al braccio con il decespugliatore: 67enne elitrasportato a Roma, è grave L’incidente è avvenuto nelle campagne di Arpino, in località Vignenuove: l’uomo stava utilizzando il decespugliatore quando si è ferito gravemente al braccio.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto questa mattina ad Arpino, comune in provincia di Frosinone, fra le montagne della ciociaria. Qui, in uno dei terreni agricoli in località Vignepiane, un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito mentre utilizzava un attrezzo agricolo, probabilmente un decespugliatore, in un'area agricola. L'incidente è avvenuto questa mattina: non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e i soccorsi. A causa delle condizioni serie dell'uomo, è intervenuto anche l'eliambulanza per trasportarlo in un pronto soccorso romano.

L'arrivo dei soccorsi: la ferita al braccio

In breve tempo le forze dell'ordine e i soccorsi hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Una volta raggiunto il posto sia con l'ambulanza che con l'auto medica, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 hanno preso in cura il sessantasettenne. Dalla prima visita lo hanno trovato in condizioni critiche: secondo le prime informazioni riportate dalle testate locali, avrebbe riportato una lesione importante ad un braccio.

Come sta il sessantasettenne: l'arrivo nell'ospedale romano e l'operazione

A causa delle condizioni serie in cui si trovava l'uomo, gli operatori presenti sul luogo dell'incidente hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Non appena arrivato nell'area agricola, i soccorritori hanno caricato il ferito sull'elicottero che è partito alla volta del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Roma. Una volta arrivato a destinazione, all'interno della struttura sanitaria romana, il sessantasettenne sarebbe stato sottoposto ad una delicata operazione al braccio sinistro, ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.