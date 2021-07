in foto: Maurizio Pizzutelli (Foto Facebook)

Maurizio Pizzutelli, medico di base e specialista in Angioestetica è morto, precipitato da un palazzo in piazza Gaspara Stampa a Frosinone. I drammatici fatti risalgono all'ora di pranzo di oggi, lunedì 5 luglio. Dalle prime informazioni emerse si parlava di un uomo, ma non se ne conoscevano le generalità, mentre la notizia che si tratta del dottore, molto conosciuto in zona, si è diffusa nelle ore seguenti. La comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali. Il dottor Pizzutelli era un professionista molto stimato, sono tantissimi i messaggi comparsi sui social network da parte di amici, colleghi e pazienti. "Il dottor Pizzutelli è stato anche mio angiologo fino ad una decina di anni fa – scrive Vincenzo, che è stato in cura da lui – La sua morte violenta mi ha sorpreso molto".

Maurizio Pizzutelli caduto da un palazzo

Il corpo di Pizzutelli è stato rinvenuto da alcuni passanti. Il medico, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, è precipitato da un'altezza considerevole, facendo un volo di diversi metri ed è finito al suolo. Una caduta rovinosa, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Arrivata la segnalazione di una persona esanime riversa sull'asfalto al Numero Unico per le Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, ma ogni tentativo dei sanitari di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano. Per il dottor Pizzutelli non c'è stato nulla da fare se non constarne il decesso. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi e gli investigatori indagano a 360 gradi. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dello svolgimento dell'autopsia.