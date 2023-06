Frecce tricolori il 2 giugno 2023 a Roma per la Festa della Repubblica, a che ora e come vederle Tornano, come ogni anno, anche in questo 2 giugno 2023 le frecce tricolori in occasione della Festa della Repubblica a Roma, contestualmente all’omaggio del Presidente Mattarella al Milite Ignoto.

A cura di Beatrice Tominic

Pronte a squarciare il cielo come ogni anno, le frecce tricolori tornano il 2 giugno 2023 durante le celebrazioni della Festa della Repubblica a Roma. La tradizione, ormai da anni, prevede il sorvolo della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare nell'esatto momento in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si trova ad omaggiare il Milite Ignoto all'Altare della Patria, a piazza Venezia. Proprio alle spalle dal maestoso monumento bianco, come si vede dalla foto in apertura, iniziano la loro esibizione gli aerei che lasciano la scia colorata dei toni della bandiera italiana: verde, bianco e rosso.

L'appuntamento con le frecce tricolori il 2 giugno non è stato bloccato neanche dalla pandemia: anche quando tutti gli altri eventi erano stati vietati per le misure di contenimento contro il contagio da coronavirus, nel cielo di Roma è sempre apparso il tricolore disegnato dalla pattuglia acrobatica. Anche quest'anno, nel 2023, giorno del settantasettesimo anniversario della Proclamazione della Repubblica, il passaggio delle frecce è previsto nel corso della mattina, alle ore 9.15 circa: ecco dove assistere al sorvolo.

A che ora vedere le frecce tricolori nel cielo di Roma il 2 giugno 2023

Come anticipato, il passaggio delle frecce tricolore avviene contestualmente all'omaggio del presidente Mattarella al Milite Ignoto. Proprio quando il presidente posa la corona di alloro sotto all'Altare della Patria, alle spalle del maestoso complesso monumentale inizia il sorvolo della pattuglia dell'Aeronautica Militare. Secondo quanto riportato dal sito del Turismo a Roma, il sorvolo quest'anno è previsto alle 9.15.

Dove vedere le frecce tricolori a Roma per la Festa della Repubblica

Come ogni anno, il giro della pattuglia acrobatica tocca gran parte della capitale. Esistono, però, alcune zone che si prestano maggiormente a fare da palcoscenico al passaggio delle frecce tricolori, zone più pittoresche che si prestano a far restare a bocca aperta grandi e piccini e a far scattare foto incredibili da postare sui social network.

Il primo punto da cui è possibile assistere allo spettacolo delle frecce tricolori nel cielo, è proprio piazza Venezia e tutta la zona del Tridente, da via del Corso fino a piazza del Popolo, a cui va ricordato anche lo spettacolo suggestivo dall'alto, dalla Terrazza del Pincio, a Villa Borghese. Ottimo punto per assistere allo spettacolo è rappresentato anche da ogni zona panoramica a Roma, dal Giardino degli Aranci, al Gianicolo: alla bellezza della città eterna, si aggiunge anche la bravura dei piloti e la magia delle frecce tricolori che, con i loro colori, contrastano il celeste del cielo.

Visuale eccellente, anche se non sopraelevata, quella nella zona dei Fori Imperiali e del Colosseo: attenzione, però, qui per una visuale migliore è necessario riuscire a garantirsi un posto in prima fila all'inizio del sorvolo.