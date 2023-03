Francesco Valdiserri investito sulla Colombo: giudizio immediato per la 24enne che l’ha ucciso Chiara Silvestri è accusata di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza. L’udienza per la morte di Francesco Valdiserri è stata fissata per il 4 maggio.

A cura di Natascia Grbic

Francesco Valdiserri e l’auto che lo ha travolto sulla Colombo

Chiara Silvestri, la ragazza di ventiquattro anni che ha travolto e ucciso Francesco Valdiserri la notte del 19 ottobre, andrà a giudizio immediato. Lo riporta Il Corriere della Sera, specificando che l'udienza è fissata per il prossimo quattro maggio.

Silvestri, scrive il giudice, era "alla guida della vettura in stato di ebbrezza alcolica ed risultata non negativa ai cannabinoidi e quindi in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di alcool e sostanze psicotrope". Il tasso alcolemico della ragazza era tre volte superiore al minimo consentito, tra 1,24 e 1,57.

La ragazza viaggiava a 80 chilometri orari, in un tratto di strada dove il limite era di 50. Scrive sempre il giudice che Silvestri ha perso il controllo della macchina "anche delle minorate condizioni psicofisiche, cagionava la morte di Valdiserri Francesco (di anni 19) investendolo mentre il predetto, in compagnia di un amico, si trovava all'interno del marciapiede posto al lato destro della via Cristoforo Colombo della carreggiata laterale direzione Eur".

Chiara Silvestri, accusata di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza, è stata arrestata subito dopo l'incidente. Da mesi si trova agli arresti domiciliari, in attesa del processo.

Francesco Valdiserri, figlio di due noti giornalisti de Il Corriere della Sera, è stato investito e ucciso mentre camminava sul marciapiede insieme a un amico, in via Cristoforo Colombo. Erano stati al cinema a vedere ‘Margini', e stavano tornando a casa a piedi. La macchina guidata da Silvestri gli è piombata addosso improvvisamente: Valdiserri non si è reso conto di nulla, è morto sul colpo. Illeso l'amico, che non è stato travolto per pochi centimetri.