video suggerito

Frana a Ventotene a Ferragosto: falesia crolla in mare, chiuso un tratto di costa Momenti di paura a Ventotene, dove nel pomeriggio di Ferragosto è crollata una parte di falesia in mare. L’area è stata chiusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri hanno interdetto l'area interessata dal crollo a Ventotene

Parte della falesia è crollata sull'isola di Ventotene. Il crollo c'è stato nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 agosto. Sono stati momenti di paura per i turisti, che hanno affollato l'isola per i festeggiamenti di Ferragosto. Secondo le informazioni apprese la roccia staccandosi è precipitata nel mare sottostante.

Sul posto sono intervenuti per le operazioni di verifica e messa in sicurezza i militari della Capitaneria di Porto che hanno la competenza in mare e i carabinieri, che hanno interdetto l'area interessata dal crollo del costone, esattamente in località Paratella, zona belvedere. La falesia è crollata per cause naturali, la guardia costiera si è occupata di chiudere la parte di costa interessata al crollo, mentre i militari dell'Arma hanno interdetto la zona sovrastante dell'affaccio sul mare. Fortunatamente non ci sono stati feriti, né si sono registrati danni alle abitazioni circostanti.

Non è la prima volta che si verificano crolli a Ventotene, l'ultimo episodio riportato da Fanpage.it risale a settembre 2020, quando c'è stata una grossa frana in località Moggio di Terra. In quel frangente l'allora sindaco Gerardo Santomauro intervistato da Fanpage.it aveva spiegato che: "Cinquant'anni fa sono stati rimossi dei grossi massi per permettere la costruzione del porto, destabilizzando l'isola. Il vento e l'acqua hanno eroso i fondali, peggiorando la situazione". Nonostante il crollo, il Comune non si è fatto cogliere impreparato considerato il regolare monitoraggio dell'area negli scorsi giorni, anche tramite l'utilizzo di droni: "Ci aspettavamo qualcosa di grosso. Ieri siamo stati fortunati e non c'è stata una tragedia, ma non so se abbiamo esaurito la nostra riserva di fortuna".