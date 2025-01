video suggerito

Frammenti di lapidi e sarcofagi romani trafugati e restituiti dai carabinieri al parco dell’Appia Antica I carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano e quelli del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Reparto Operativo Sezione Archeologia di Roma hanno restituito oggi diversi reperti archeologici al Parco Archeologico dell’Appia Antica. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frammenti di lapidi, di sarcofagi e di lucerne, realizzati in marmo e probabilmente di età imperiale. I carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano e quelli del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Reparto Operativo Sezione Archeologia di Roma hanno restituito oggi questi reperti archeologici al Parco Archeologico dell'Appia Antica. Tali frammenti erano stati ritrovati dagli stessi carabinieri nel corso di un'attività nel novembre 2024.

Nello specifico si tratta di "frammenti lapidei, fittili e ceramici, di fattura antica, databili genericamente ad epoca romana, in molti casi attribuibili ad epoca imperiale". Ancora più nel dettaglio "un frammento di sarcofago di epoca imperiale raffigurante una zampa di felino e di altro animale accasciato proveniente dall’Appia Antica; un frammento di base di piedistallo in marmo, raffigurante un piede con sandalo; frammenti di lapidi di varie forme; frammenti vari di ceramica; un quadro con frammenti di ceramica; frammenti di lucerna; frammenti in pasta vitrea; una porzione di marmo, riconducibile a un’urna funeraria; due porzioni di colonne in marmo; porzioni di mosaici in marmo".

Stando a quanto comunicato in una nota dai carabinieri, la procura della Repubblica di Roma ha ritenuto non più necessario mantenere questi reperti sotto sequestro e per questo ne ha disposto il dissequestro e la consegna alla Soprintendenza e al Parco Archeologico per ricollocarli e procedere al loro studio e catalogazione. Gli esperti stanno lavorando in queste ore per datare e analizzare i preziosi reperti archeologici riconsegnati oggi dai militari.