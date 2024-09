Fontana di Trevi a numero chiuso, come funziona: gratis per i romani, a pagamento per i turisti

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Fontana di Trevi ad accesso limitato: gratis per i residenti, a offerta libera per i turisti. Questa l'idea che piace al comune di Roma per lo storico monumento simbolo della capitale, visitato ogni giorno da migliaia di turisti. Di scritto e deciso ancora non c'è nulla, ma il progetto c'è, e presto anche le riunioni per realizzarlo. Alla base della decisione, il fatto che il flusso di persone che ogni giorno gravita intorno alla fontana, non è più gestibile. Gli agenti della Polizia Locale sono in difficoltà dato che nell'area è difficile persino muoversi, figuriamoci impedire a qualche buontempone di farsi un bagno come Anita Ekberg.

Ma come si farà a rendere inaccessibile la Fontana di Trevi alle folle? Se molti monumenti sono già a pagamento, è vero pure che in questo caso è difficile delimitare l'area intorno alla fontana. L'ipotesi più probabile è quella che vede limitato solo l'ingresso alle scale che circondano la fontana, mentre il resto dell'area sarà liberamente percorribile da chiunque. E il costo? Zero per i romani, un euro (simbolico) per i turisti. La sera, quando girano meno persone, potrà tornare la Fontana di Trevi di sempre, con accesso libero alla scalinata.

"Confermo che stiamo ragionando su questa ipotesi", ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "La situazione della Fontana di Trevi stia diventando molto difficile. Le troppe persone rendono difficile la fruizione del monumento- ha sottolineato- Per questo stiamo pensando a una soluzione per gestire i flussi. La fontana va tutelata". Prima del sindaco, a dichiararsi favorevole all'idea è stato l'assessore al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. "Sarei per studiare un nuovo accesso, contingentato e a tempo, con un sistema di prenotazione: gratuita per i romani e a pagamento, con un euro simbolico per i turisti", ha dichiarato. E, adesso, il numero chiuso potrebbe diventare presto realtà.