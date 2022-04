Fondi, ragazza di 13 anni muore di choc anafilattico dopo una serata con le amiche Tragedia a Latina, dove una ragazza di tredici anni è morta per uno choc anafilattico improvviso. Non è ancora chiaro cosa abbia ingerito e se soffrisse di allergie.

Immagine di repertorio

Una ragazza di tredici anni è morta per choc anafilattico a Fondi, in provincia di Latina. I fatti risalgono alla serata di ieri, giovedì 14 aprile. Secondo le prime informazioni apprese e ancora in corso d'accertamento pare che la giovane si sia sentita male al suo rientro a casa. Era infatti uscita con le amiche, per trascorrere la serata insieme, probabilmente facendo una passeggiata e intrattenendosi in un pub della zona per mangiare un panino. Una serata come le altre, con momenti di relax e svago che però è finita in tragedia. Non è ancora chiaro cosa abbia mangiato o bevuto, se soffrisse di allergie e se sia entrata in contatto con qualche sostanza per lei pericolosa. Ma tornata dalla sua famiglia ha iniziato a sentirsi poco bene, fino respirare con difficoltà. Ad intervenire in suo aiuto è stata la madre, che ha tentato di soccorrerla, nell'attesa dell'arrivo del personale sanitario. Purtroppo inutile la corsa dell'ambulanza a sirene spiegate, per la tredicenne non c'è stato niente da fare se non constarne il decesso. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla.

Presenti all'interno dell'abitazione i carabinieri per gli accertamenti del caso, poi la salma è stata tarsferita in obitorio, dove sarà sottoposta all'autopsia. La Procura di Latina ha infatti aperto un fascicolo, per far luce quanto successo alla ragazza. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause che hanno provocato il decesso della ragazza. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa in breve tempo e ha scosso la città. La comunità si è stretta con dolore ai famigliari, nell'attesa che vengano celebrati i funerali.