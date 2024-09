video suggerito

Fondazione Santa Lucia, l'azienda dice sì all'amministrazione straordinaria L'azienda che gestisce la Fondazione Santa Lucia ha accolto la richiesta unanime di attivare l'amministrazione straordinaria. Una strada che, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rappresenta "sicuramente è la via migliore per garantire la continuità di un'eccellenza come il Santa Lucia".

A cura di Enrico Tata

Al termine di un'estate di duro confronto con le istituzioni e con i sindacati, l'azienda che possiede la Fondazione Santa Lucia ha accolto la richiesta unanime di attivare l'amministrazione straordinaria. Una strada che, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rappresenta "sicuramente è la via migliore per garantire la continuità di un'eccellenza come il Santa Lucia".

Ogni anno l'istituto romano assiste oltre 2mila pazienti e dà lavoro a quasi mille persone. Da anni in crisi, l'azienda ha comunicato a luglio l'intenzione di aprire un'asta fallimentare. La via dell'amministrazione straordinaria, chiesta dalle parti sociali e dalle istituzioni e accettata per provare a salvare la Fondazione, permetterà alla Regione Lazio di intervenire direttamente nella riorganizzazione e nella gestione e al ministero di nominare un amministratore straordinario. Una strada simile a quella intrapresa anni fa dall'Idi.

"Oggi era una giornata importante e grazie alla nostra mobilitazione conseguiamo un primo risultato: la Fondazione Santa Lucia ha accettato la proposta di andare verso un'amministrazione straordinaria", ha dichiarato il segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola. "La tenacia e la vostra forza ci ha aiutato", ha detto ai lavoratori dell'istituto.

Secondo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, "la coesione istituzionale alla fine ha pagato: il messaggio che abbiamo dato è stato mai equivoco, sempre chiaro. Oggi ne portiamo a casa il primo risultato".

"Ora si tratta davvero di dare continuità a un istituto di qualità per portare a chiudere un’amministrazione straordinaria e fare in modo che ci sia una guida pubblica, come da impegni presi, che possa garantire assistenza e ricerca, due pilastri di una struttura tanto importante per la nostra comunità regionale", ha aggiunto Rocca.