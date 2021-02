Un focolaio di Covid è stato registrato nell'Istituto religioso Don Alberione figlie di San Paolo nel Comune di Albano Laziale, in provincia di Roma. A risultare positive al momento sono cinquantaquattro suore. Da quanto si apprende le loro condizioni non destano al momento particolare preoccupazione. L'assessorato regionale alla Sanità del Lazio ha comunicato il cluster nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 febbraio, nel bollettino sui nuovi contagi di coronavirus, che registra 1174 casi nel Lazio e 42 morti, 582 contagi a Roma. La Asl Roma 6 di competenza territoriale ha reso noto che è in corso l'indagine epidemiologica, per risalire a tutti i contatti delle religiose positive, per accertare chi altro abbia contratto il Covid.

Nella Asl Roma 6 oggi 188 casi e 14 morti

Oggi nella Asl Roma 6 sono 188 i casi registrati nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattordici le persone decedute, tutte con patologie. Gli ultimi focolai riscontrati nella provincia di Roma riguardano una casa di riposo a Grottaferrata, l'Istituto delle Povere figlie della visitazione di Maria, dove lo scorso gennaio sono emersi almeno quaranta positivi e quattro morti e che ha richiesto l'intervento dei carabinieri del Nas. A fine gennaio nel carcere di Rebibbia è esploso un cluster di Covid, che conta almeno 110 detenuti positivi su 1440 presenti all'interno della Casa Circondariale. A favorire la diffusione del virus il sovraffollamento, situazione rispetto alla quale il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia ha sottolineato l'importanza di vaccinare la popolazione dei penitenziari.