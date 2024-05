Flop Rocca, il governatore del Lazio è penultimo nella classifica dei presidenti di Regione più amati

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Dietro Francesco Rocca c'è soltanto il governatore della Sicilia, Renato Schifani. Il presidente della Regione Lazio è penultimo nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione elaborata da Swg. Al primo posto c'è il governatore del Veneto Luca Zaia, gradito dal 70 per cento degli intervistati. Seguono Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, 64 per cento, e Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna, 62 per cento. Sul podio i sono quindi due esponenti della Lega, ai primi due posti, e sul terzo gradino il presidente del Partito Democratico.

Al quarto posto c'è un altro esponente dem, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, guadagnando sette punti percentuali rispetto al 2023 e arrivando al 56 per cento. Al quinto posto c'è il governatore calabrese Occhiuto. Seguono Cirio (Piemonte), Bardi (Basilicata), Giani (Toscana), Emiliano (Puglia), Fontana (Lombardia), Acquaroli (Marche), Toti (Liguria), Marsilio (Abruzzo), Tesei (Umbria).

Il sondaggio è stato condotto su un campione di 11.589 maggiorenni residenti in Italia e intervistati nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 26 aprile.

Come detto, all'ultimo posto c'è Renato Schifani, governatore della Sicilia, che ha ottenuto un gradimento del 27 per cento. Al penultimo posto della classifica c'è il presidente del Lazio Francesco Rocca con il 29 per cento, un punto percentuale in meno rispetto allo scorso anno. Nel 2023, infatti, Rocca aveva ottenuto il 30 per cento, ma occorre sottolineare che era stato eletto neanche due mesi prima.

"Rocca è penultimo nella classifica dei governatori d'Italia. Come avevamo anticipato in Consiglio siamo fermi e i risultati non ci sono. A distanza di un anno i cittadini hanno già capito che questa esperienza regionale è fallimentare", il commento del segretario del Partito democratico del Lazio, Daniele Leodori.