Fiumicino, il più grande impianto fotovoltaico in un aeroporto europeo: energia pari al consumo di 30mila case

A cura di Enrico Tata

La nuova Solar Farm dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino è il più grande impianto solare in uno scalo europeo e tra i più estesi a livello globale. In realtà sarebbe più corretto parlare di fotovoltaico, perché i pannelli solari sfruttano i raggi per scaldare l'acqua e gli impianti di riscaldamento, mentre i pannelli fotovoltaici convertono le radiazioni solari in energia elettrica.

L'impianto, progettato da Aeroporti di Roma e realizzato da Enel, raggiungerà una potenza tale da soddisfare il fabbisogno energetico annuo di 30mila famiglie italiane oppure, ad esempio, di fare il pieno a un milione di automobili, e consentirà di ridurre di 11mila tonnellate le emissioni di anidride carbonica, in linea con l’obiettivo Net Zero Carbon previsto entro il 2030. La solar farm è stata posizionata lungo il lato Est della Pista 3 dell’aeroporto di Fiumicino, si estende per quasi 2,5 chilometri ed è composta da circa 55mila pannelli. L'investimento complessivo per realizzare il progetto è stato di circa 50 milioni di euro.

“Il lancio della nuova Solar Farm consolida il nostro impegno nella transizione green e nella decarbonizzazione con una infrastruttura unica nel suo genere in tutto il panorama aeroportuale internazionale. L’indipendenza energetica garantita da questa nuova progettualità al nostro aeroporto a 5 stelle consentirà di ridurre drasticamente l’impatto ambientale delle nostre attività secondo il modello di sviluppo sostenibile che stiamo costruendo ormai da anni e che rappresenta la prima, vera precondizione per la crescita dello scalo, del territorio e del Paese”, ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma.

"La Solar Farm di Aeroporti di Roma presso lo scalo di Fiumicino è una tappa importante anche in vista dell’urgente ulteriore sviluppo di capacità di una struttura votata all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale e l’inaugurazione dell’impianto di oggi è un’occasione per celebrare anche la leadership italiana in questo cruciale settore. Questi sono i risultati che ci motivano, come sistema Italia, a investire e insistere nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie sempre più efficaci e avanzate", ha detto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso della presentazione del nuovo impianto fotovoltaico.