Per il terzo anno consecutivo l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino si è aggiudicato il Best Airport Award 2020 nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. La classifica è stata stilata dall'Airports Council International (ACI) Europe. Quest'anno la valutazione ha tenuto conto anche e soprattutto le misure i protocolli scelti per il contenimento dei contagi di coronavirus e Fiumicino, anche in questo senso, è il migliore al mondo. Si tratta dell'unico aeroporto al mondo che ha ricevuto cinque stelle da Skytrax, l'organizzazione internazionale di valutazione delle compagnie aeree e scali che ha tenuto conto, quest'anno, proprio delle misure intraprese per fronteggiare la pandemia. E' la prima volta nella storia, inoltre, che un aeroporto vinca il primo premio per tre anni consecutivi. Fiumicino, secondo ACI, rappresenta un'eccellenza per l'innovazione tecnologica, per i servizi ai passeggeri e per la funzionalità delle infrastrutture.

Queste alcune delle misure decise da Aeroporti di Roma per tentare di limitare i contagi e per garantire la sicurezza di passeggeri e lavoratori: igienizzazione dell'intero perimetro, sanificazioni automatiche di scale mobili, ascensori e vaschette porta oggetti, rimodulazione degli spazi interni per garantire il distanziamento sociale, installazione di 350 dispenser di gel igienizzante e di circa 100 termoscanner che misurano la temperatura in meno di due secondi, posizionamento di molti monitor e pannelli informativi in doppia lingua con regole e comportamenti da seguire per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus.

Presto via a voli Covid-tested

Aeroporti di Roma è pronta a sperimentare, in collaborazione con le più importanti compagnie aree, corridoi ‘Covid-tested' su voli internazionali. In pratica, come avviene già su alcuni voli Roma-Milano, verranno effettuati test rapidi a tutti i passeggeri prima della partenza.

"Stavolta il premio Best Airport testimonia il percorso virtuoso che, coniugando sicurezza e qualità

nell’esperienza aeroportuale con tempestività e incisività, ha reso Fiumicino l’aeroporto più riconosciuto al mondo nel contrasto al Covid-19. Auspichiamo ora che efficacia nella sicurezza e spirito innovatore ci conducano a varare prossimamente una nuova procedura di viaggio che contemperi al meglio efficacia nel contrasto al Covid con una progressiva ripresa della connettività aerea da e per il Paese", ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. Complimenti allo scalo romano sono arrivati anche dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Complimenti ad Aeroporti di Roma, che ottiene per il terzo anno il Best Airport Award di AciEurope, grazie a importanti risultati Fiumicino anche nella lotta al Covid. Riconoscimento conferma l’eccellenza del primo scalo della Capitale, nonostante la fase che stiamo vivendo".