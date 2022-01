Fiorina Fiorelli compie 109 anni: è stata una delle prime vaccinate contro il coronavirus La donna, ultracentenaria, ha spento le 109 candeline nell’Rsa di Tolfa. Solo qualche giorno fa ha fatto la terza dose di vaccino anti-covid.

Fiorina Fiorelli, ultracentenaria residente a Tolfa e una delle prima vaccinate contro il coronavirus nel Lazio, ha compiuto 109 anni. La donna, ospite nella Rsa Quinta Stella, ha spento le candeline alla presenza dei suoi cari, degli amici della residenza, ma anche dell'amministrazione comunale, che ha voluto rendere omaggio alla donna andando alla sua festa di compleanno. Erano presenti infatti la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio e l'onorevole Alessandro Battilocchio.

Nata nel 1913, Fiorina Fiorelli ha vissuto anche l'epidemia di spagnola. Quando sono partite le vaccinazioni contro il coronavirus, non ha esitato un attimo a essere tra le prime a ricevere la dose. Di lei aveva parlato anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "In questa foto c’è una persona speciale, la signora Fiorina Fiorelli – aveva scritto il Governatore, pubblicando una foto dell'ultracentenaria – È nata il 13 gennaio 1913 e ieri ha fatto il vaccino anti Covid nella RSA di Tolfa che la ospita. Lei che ha vissuto in prima persona anche l’epidemia influenzale “Spagnola”, ora fa conoscere la sua storia, come esempio di fiducia nella medicina". Negli scorsi mesi aveva contratto il virus, ma si è negativizzata e ha superato il contagio senza problemi.

Nata e cresciuta a Tolfa, Fiorina Fiorelli gode di buona salute nonostante la veneranda età. Perfettamente lucida e con una gran passione per i dolci, ha rinnovato la sua fiducia nella scienza sottoponendosi alla terza dose di vaccino anti-covid proprio qualche giorno fa. Non solo: l'ultracentenaria consiglia a tutti di farlo per vincere la lotta contro il coronavirus. "Vaccinarsi è l’unico modo per proteggersi dal Covid", ha dichiarato.