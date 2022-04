Figlio della compagna gli spara con una balestra: la freccia conficcata nella schiena, è gravissimo Un uomo di 50 anni residente a Castel Madama, paese al confine tra Lazio e Abruzzo è stato colpito con una balestra. Soccorso e trasportato in eliambulanza al pronto soccorso, è ricoverato in condizioni critiche al Gemelli di Roma.

A cura di Enrico Tata

Aveva la freccia di una balestra conficcata nella schiena, steso a terra sul pavimento del suo appartamento in una pozza di sangue. Così è stato trovato dai carabinieri un uomo di 50 anni residente a Castel Madama, paese al confine tra Lazio e Abruzzo. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al policlinico Gemelli di Roma, dov'è ricoverato in condizioni critiche. Stando a quanto si apprende, il figlio della sua compagna è entrato in casa e gli ha sparato in seguito a una lite famigliare. Il ragazzo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Stanno indagando sul caso i carabinieri della stazione di Castel Madama. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 di oggi, venerdì 15 aprile, precisamente in via delle Gorghe 7 a Castel Madama. L'uomo, trovato privo di senso, è stato soccorso dai carabinieri e dagli operatori del 118 arrivati con l'ambulanza. I sanitari hanno successivamente disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza al policlinico Gemelli, dove i medici stanno tuttora tentando di salvare la vita al signore.

Indagini ancora in corso, il ragazzo è accusato di tentato omicidio

Le indagini sull'episodio sono ancora in corso. Non sono chiari i motivi per cui il ragazzo abbia sparato al compagno della madre. Da chiarire anche se l'arma utilizzata era regolarmente detenuta e da chi. Non è stato accertato ancora, infatti, se la balestra sia stata trovata all'interno dell'appartamento oppure il ragazzo sia entrato armato in casa. Per il momento l'ipotesi di una furiosa lite finita nel sangue è quasi una certezza, ma potrebbe trattarsi anche di un gesto premeditato e su questo stanno cercando di far luce i carabinieri.