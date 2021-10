Figlio aguzzino spacca faccia alla madre, denunciato: la costringeva a dormire per terra in cucina La Polizia di Stato di Terracina ha denunciato il ragazzo per i reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della propria madre convivente. È stato allontanato dalla casa familiare e dovrà mantenere una distanza dalla donna di almeno 200 metri oltre a non poter comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

Ancora una storia di violenza familiare, ancora una volta un figlio violento contro la madre, costretta a subire continue vessazioni da parte del ragazzo, che chiedeva soldi ogni giorno. Se lei non glieli dava, erano botte. Il 28enne, dopo l'ennesima violenza contro la donna, è stato arrestato. Lei è finita in ospedale con diverse ferite, giudicate guaribili dai medici in trenta giorni. Lui è stato denunciato per i reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della propria madre convivente. È stato allontanato dalla casa familiare e dovrà mantenere una distanza dalla donna di almeno 200 metri oltre a non poter comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

Agli agenti della Polizia di Stato di Terracina che sono intervenuti sul posto la donna ha raccontato una storia tremenda. Il figlio, di 28 anni, la picchiava ogni volta che lei non voleva dargli dei soldi. Non solo: in casa vigeva un regime di terrore tale per cui il figlio usava l'unica camera dell'abitazione, dormendo comodo sul letto. La madre era invece costretta a dormire per terra in cucina, su un materasso gettato alla buona nell'unico altro spazio disponibile della casa. A settembre, all'ennesima richiesta del figlio di avere del denaro, lei ha detto di no: lui le si è scagliato contro come una furia, spaccandole letteralmente la faccia, tanto che in ospedale le hanno riscontrato diverse fratture sul volto. La donna è stata prima ricoverata nell'ospedale a Terracina e poi trasferita in un altro nosocomio a causa della gravità delle ferite riportate. Intervenuta la Polizia di Stato, è cominciata un'indagine nei confronti del ragazzo, che oggi è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alla madre, oltre a dover lasciare la casa e trovarsi un'altra sistemazione a tutela dell'incolumità della donna.