Fiamme in un ristorante a piazza Bologna: una dipendente è rimasta intossicata L’incendio è divampato questo pomeriggio all’interno di un ristorante, forse a causa di una friggitrice elettrica lasciata accesa per errore.

A cura di Teresa Fallavollita

Questo pomeriggio, martedì 19 settembre, un incendio è divampato all'interno di un ristorante a piazza Bologna, nella Capitale. Le fiamme si sono diffuse nel giro di poco tempo all'interno del locale, producendo grandi quantità di fumo: una dipendente è rimasta intossicata. Lo riporta la sezione di Roma di Repubblica.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'incendio sia scoppiato a causa di una friggitrice elettrica, probabilmente lasciata accesa per errore. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione Roma Piazza Bologna: solo il rapido intervento dei Vigili del fuoco, che hanno immediatamente spento le fiamme, ha permesso di evitare il peggio.

Giuseppe Di Folco, coinvolto in un'esplosione con incendio

É di appena un giorno fa la notizia della morte di Giuseppe Di Folco, deceduto nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 settembre all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dopo essere rimasto coinvolto in un'esplosione con incendio all'altezza del casello dell'autostrada in provincia di Frosinone. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell'accaduto: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava nella sua abitazione a Castrocielo e si stava preparando da mangiare su una cucina di fortuna quando ci sarebbe stata un'esplosione, seguita da un incendio. Probabilmente la causa va ricercata in una fuga di gas. Nel giro di pochissimo tempo le fiamme hanno raggiunto l'uomo che non ha avuto scampo. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate: Di Folco, che ha riportato ustioni sull'80% del corpo, è stato immediatamente trasportato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino per essere trasferito poco dopo al Sant'Eugenio di Roma, centro specializzato per i grandi ustionati. Il 70enne ha combattuto per qualche giorno tra la vita e la morte e infine si è spento nella notte tra domenica e lunedì.