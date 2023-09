Esplosione dopo una fuga di gas: uomo gravemente ustionato sulla maggior parte del corpo Tragedia sfiorata per un 60enne rimasto gravemente ustionato in un’esplosione con incendio all’altezza di un casello autostradale. Ha ustioni sull’80 per cento del corpo.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di repertorio

Ha riportato ustioni sulla maggior parte del corpo un uomo di sessant'anni rimasto coinvolto in un'esplosione a seguito della quale si è sprigionato un incendio. I drammatici fatti, una tragedia sfiorata, si sono verificati la mattina presto di oggi, venerdì 15 settembre, nei pressi del casello autostradale. Vittima è un uomo residente a Castrocielo, un piccolo centro di poche migliaia di abitanti della provincia di Frosinone. Non è chiaro nel dettaglio cosa sia accaduto, secondo quanto è stato reso noto finora pare che si sia verificata una fuga di gas improvvisa da una cucina di fortuna sulla quale il sessantenne si stava preparando da mangiare, la quale abbia appunto dato origine ad un'esplosione dalla dov'è scaturito il rogo. Le fiamme lo hanno raggiunto e avvolto, ustionandolo in gran parte del corpo.

L'uomo ustionato sull'80 per cento del corpo

Sul posto sono arrivati i carabinieri di competenza territoriale e il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in ambulanza in ospedale al Santa Scolastica di Cassino. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito molto gravi, dato che le ustioni interessavano circa l'80 per cento del corpo. Dunque i medici hanno ritenuto necessario il trasferimento all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, centro specializzato per i grandi ustionati. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. La speranza è che, grazie all'intervento dei medici, possa riprendersi presto e che le sue condizioni di salute possano migliorare.