Esplosione con incendio: Giuseppe muore a 70 anni, aveva ustioni su tutto il corpo È morto dopo 3 giorni d’agonia Giuseppe Di Folco, rimasto ustionato sulla maggior parte del corpo. Coinvolto in un’esplosione con incendio, è deceduto all’ospedale Sant’Eugenio.

A cura di Alessia Rabbai

Giuseppe Di Folco

Ha combattuto tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, ma si è spento dopo alcuni giorni d'agonia. Non ce l'ha fatta Giuseppe Di Folco, settant'anni, rimasto gravemente ferito in un'esplosione con incendio al casello dell'autostrada nel territorio del Frusinate. Ad annunciarlo il sindaco di Castrocielo Giovanni Fantaccione: "Il nostro concittadino non c’e l’ha fatta, determinanti le gravi ustioni riportate su tutto il corpo. A nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza di Castrocielo esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia per la tragica e imprevedibile scomparsa di Giuseppe, per anni dipendente Autogrill e da poco tempo in pensione. Riposa in pace Giuseppe". Il decesso è sopraggiunto nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 settembre. Il pensionato aveva ustioni sulla maggior parte del corpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri di competenza territoriale.

I fatti risalgono alla mattina presto di venerdì scorso 15 settembre, quando secondo quanto ricostruito finora l'uomo si trovava nei pressi dell'autostrada e pare si stesse preparando da mangiare. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell'accaduto al vaglio dei militari, l'ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas dalla qale si sarebbe generata un'esplosione con incendio. Le fiamme dunque avrebbero raggiunto il settantenne, che è rimasto gravemente ustionato e per lui sono servite cure mediche urgenti.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e il personale sanitario, che lo ha trasportato in con l'ambulanza in ospedale. Date le sue condizioni di salute che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario il trasferimento con l'eliambulanza a Roma, al centro grandi ustionati. I medici hanno fatto di tutto per cercare di salvarrlo, purtroppo le ustioni erano molto estese e le condizioni di salute del paziente sono precipitate fino a condurlo al decesso.