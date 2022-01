Fermato il rapinatore seriale di tassisti: li minacciava di morte con una roncola Era l’incubo dei tassisti romani, che minacciava con una roncola, costringendoli a farsi consegnare denaro ed oggetti di valore. I poliziotti hanno fermato un 34enne sulla via Flaminia.

A cura di Alessia Rabbai

Rapinava i tassisti romani, minacciandoli con una roncola, un attrezzo agricolo con manico dotato di una lama ricurva, e li costringeva a consegnare loro tutti i soldi delle corse e oggetti di valore. Gli agenti della Polizia di Stato hanno raggiunto sulla via Flaminia a Roma e sottoposto a fermo d'indiziato di delitto un uomo di trantaquattro anni, pregiudicato. Sono due per ore le vittime delle aggressioni finora accertate e i poliziotti attendono che qualcun altro si faccia avanti, per riconoscerlo e denunciarlo. Un dettaglio a renderlo riconoscibile sarebbe la barba che porta, rimasta impressa ad entrambi i conducenti.

"Dammi tutti i soldi o ti ammazzo"

L'uomo avrebbe agito secondo un modus operandi ben collaudato: non chiamava per chiedere una macchina, ma facendosi trovare già presente nella piazzola di sosta dei taxi, saliva a bordo delle vetture e, una volta arrivato a destinazione, quando i tassisti gli comunicavano il prezzo che gli avrebbe dovuto dare per la tratta coperta dal servizio, li minacciava brandendo la roncola e dicendo loro "dammi tutti i soldi o ti ammazzo". Così era diventato l'incubo di chi svolgeva questo lavoro, specialmente durante la notte.

Le aggressioni nelle notti tra Capodanno e l'Epifania

Le due vittime delle aggressioni per ora accertate hanno raccontato l'accaduto agli agenti dei Commissariati della Polizia di Stato di San Basilio e Villa Glori, che indagano sulla vicenda coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, che ne è stata subito informata. Nella notte i poliziotti hanno anche trovato sequestrato la roncola utilizzata per minacciare i tassisti. Il sospetto degli inquirenti è che si tratti della stessa persona responsabile delle aggressioni messe in atto le notti fra Capodanno e l'Epifania nelle zone di Parioli e San Basilio.