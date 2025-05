video suggerito

Femminicidio Ilaria Sula, le parole shock di Mark Samson: "Il mondo mi umilia e mi calpesta"

A cura di Natascia Grbic

Mark Samson, il 23enne che ha ucciso l'ex fidanzata Ilaria Sula, dal carcere ha inviato una lettera ai genitori. Nel testo non menziona il femminicidio, né il ruolo della madre e del padre (la donna, Nors Man Lapaz, è indagata per occultamento di cadavere): le sue sembrano parole d'amore di un figlio verso i genitori, ma la realtà dei fatti, ormai nota, è ben altra. "Mi dispiace di essere stato un grosso problema per te, mi hai dato tutto, tutto quello che volevo, ma non ti ho fatto nemmeno un piccolo regalo, nemmeno una piccola cosa, e ora non so se avrò mai il tempo di darti amore, tutto l'amore che non ti ho dato in questi 23 anni della mia vita", le parole riportate nella lettera. E poi, continua con parole intrise di vittimismo, come fosse lui la parte lesa in questa vicenda: "anche se il mondo mi umilia, mi insulta, mi calpesta, tu sei tutto per me anche se non ci credi. Se ci sarà ancora la possibilità di legare tra me, te e papà, non sprecherò questa opportunità".

I depistaggi di Samson, lucido e calcolatore

Mark Samson è accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere. Ha ucciso Ilaria Sula, a suo dire, il 26 marzo, anche se gli inquirenti sono convinti che sia stata uccisa la sera del 25 marzo, appena arrivata a casa del ragazzo. Dopo averla accoltellata, ha messo il corpo della giovane in una valigia aiutato dalla madre, e lo ha poi gettato in un bosco a Poli. Da lì ha cominciato a depistare le indagini, usando il cellulare di Sula e facendo finta di essere lei. È andato a casa delle sue amiche fingendo di essere preoccupato, e ha addirittura consolato i genitori della ragazza, preoccupati per la sua scomparsa. Un comportamento lucido e calcolatore che molto probabilmente sta portando avanti ancora adesso.