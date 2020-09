Due mesi per avere le fedi, particolari, con inciso il loro nome all'interno. Poi, a cinque giorni dalle nozze, il dramma: dei ladri entrano nell'appartamento della sposa in via Cabrini a Garbatella, e cercano oggetti di valore da portare via. Tra questi, il cofanetto con le fedi. Impossibile farsele rifare prima del matrimonio: i due sposi, Ramona e Valerio, avrebbero dovuto fare a meno degli anelli per andare all'altare. Una possibilità che ha gettato i due nella disperazione. E così hanno fatto vari post sui social, raccontando la loro storia nella speranza di arrivare anche ai ladri e muoverli a compassione. Ed effettivamente, Ramona e Valerio ci sono riusciti. Dopo vari annunci in zona sono riusciti evidentemente a raggiungere le persone che gli sono entrate in casa, che hanno visto i loro post e hanno pensato, se non di ridare tutto, di restituire almeno le fedi.

La storia è raccontata da Leggo, che ha intervistato i ragazzi in merito all'incredibile vicenda di cui si sono loro malgrado resi protagonisti. La futura sposa ha raccontato che venerdì sera qualcuno ha suonato al citofono della loro abitazione. "Una voce mi ha detto che c’era un pacco per me. Ho pensato fosse un regalo per il matrimonio. Sono scesa e a terra c’era l’incarto di una torta. L’ho aperto e dentro ho trovato un piccolo millefoglie con il cofanetto delle mie fedi". La ragazza ha poi chiamato il fidanzato, per dargli la bella notizia. E così hanno potuto celebrare il matrimonio il 19 settembre senza intoppi, con le fedi al loro posto e senza il rischio di dover spendere nuovamente centinaia di euro per gli anelli.